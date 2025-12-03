罕見價格倒掛！商務艙竟比經濟艙「便宜4千」

出國旅遊時，多數民眾為了節省開支會選擇經濟艙，但有網友在訂購機票時，卻發現商務艙的價格竟然比經濟艙便宜超過4000元新台幣，貼文引發熱烈討論，不少網友紛紛分享自己也曾遇過類似情況。

一名網友買機票時發現商務艙竟比經濟艙便宜。（示意圖／取自pexels）

該名網友在Threads分享自己訂機票時遇到的狀況，指出他要購買從尼泊爾加德滿都「特里布萬國際機場」（KTM）飛往馬來西亞吉隆坡「吉隆坡國際機場」（KUL）的機票。經濟艙票價為2983令吉（約2.2萬新台幣），商務艙卻只要2432令吉（約1.8萬新台幣），價差超過4000元新台幣。

原PO在留言處透露，當時距離起飛只剩幾天，查詢時發現經濟艙票價已經飆到天花板，反而商務艙還有較便宜的票價。這種罕見的價格倒掛現象，讓他為了省錢只好「被迫升等」，改訂商務艙機票，直呼「人生第一次為了省錢，選商務艙！」。

貼文曝光後，許多網友留言分享類似經驗，「有時經濟艙比商務艙還貴，很令人不解」、「星宇也遇過豪經艙比經濟艙便宜」、「我之前酷航也撿過豪經艙比經濟艙更便宜，還坐第一排第一個下機，爽爆」。

此外，有網友解釋原因，「同班機、同個艙等的價格也有落差，就是經濟艙中便宜的票被買完了，商務艙中便宜的票還沒售出，就會有這種狀況」。

