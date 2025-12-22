罕見公開抨擊林俊言！李文宗吐心聲：沒有瘋掉已是萬幸 李文娟落淚求這事

柯文哲親信李文宗涉及京華城和政治獻金案，於最後陳述罕見公開抨擊林俊言，指控檢方利用媒體對外放話。白廷奕攝



台北地院審理政治獻金案，柯文哲親信李文宗、其胞妹李文娟今日結辯。李文宗罕見公開抨擊檢方，在偵查檢察官林俊言主導下，洩露偵查資訊給特定媒體、對外放話攻擊被告，「一年下來沒有瘋掉，已是萬幸。」李文娟則潸然淚下，坦言案發後整天躲在家裡，對突然的敲門聲仍感到惶恐不安。她也詢問此後可否與哥哥說話，但審判長表示既有禁止接觸同案被告的裁定仍有效力，並未准許。

李文宗指出，今年10月媒體報導他和「橘子」許芷瑜的對話內容，連他本人都沒看過，強調他和許芷瑜鮮少接觸，但檢方認定他和許芷瑜非常熟悉，卻「非常諷刺地」成為他被羈押的原因。他說，本案發生以來，他從未批判檢調利用媒體攻擊被告的行為，但他今日忍不住痛批，檢方洩露偵查資訊給特定媒體對外放話，「傷害台灣司法的作法，莫此為甚。」

日前有媒體報導李文宗曾責罵過柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜（左）。翻攝柯文哲Youtube

李文宗公開感謝唐于智律師、李傳侯律師一路相伴，稱讚唐律師過去曾擔任法官，是相當優秀的律師。他曾詢問唐于智在當法官時，是否會被施壓作判決，但唐于智篤定地說沒有，強調該怎麼判就怎麼判。李文宗感嘆，對比之下，檢方在林俊言主導之下，利用媒體、施壓被告的惡行，簡直是罄竹難書，但雖然他個人遭遇不公平的遭遇，仍希望大家能抱持希望，維護脆弱的司法。

李文宗細數，他從事IC產業30年，最自豪的就是創辦矽格公司，創始團隊沒有一位離職，更對國家社會作出重大貢獻。公司上市後，看著生產線上的員工買房買車，他感到非常欣慰，自己依舊開著公司上市前的老車，住在新竹的老房子。

李文宗也談到，他擔任台北捷運董事長任內，推動許多政策變革，尤其防恐、防暴絕對是重中之重，如今在重要站點和車廂上可以看見保全或防暴警察，都是在他任內推動的。他強調，40多年來他都是兢兢業業、認真做事，沒想到世事無常，只因為參加一場總統大選，就背上貪污、公益侵占和背信的罪名，但經歷人生最大的苦難，他心中依然沒有恨，只希望司法還他清白。

李文宗因涉入京華城案及政治獻金案，曾遭羈押6個多月。資料照。廖瑞祥攝

李文娟則說，她只是一名中年失婚的婦女，想靠自己的力量重回職場，但不論過去有多輝煌的工作資歷，因為無法接軌現在的社會，令她在求職過程處處碰壁。她說，當初好不容易找到這份工作，可以自食其力讓她非常快樂，卻因為法律知識的缺乏，導致她被構陷成罪。

李文娟邊說著，眼淚也在打轉。她坦言案發後為了避免連累別人，遠離家人和自己的朋友，整天就躲在家裡，很怕突然有人敲門又要把她帶走，突然有電話響起也會令她惶恐不安。「縱然我對自己身處的環境感到絕望與失望，我的生活也回不去了，但我還是抱持著一點希望」她說，希望法官能夠明察，給她無罪判決。

李文娟今日最後陳述時潸然淚下，坦言案發後遠離親友，把自己關在家中。白廷奕攝

聽兩人說完，審判長江俊彥接著處理其他零星事項，李文娟突然又舉起手，詢問「我可以和哥哥說話了嗎？」江俊彥面有難色，表示台灣法院是覆審制，原則上二審高等法院可以全部重新審理過一次，也包含訊問和作證程序，坦言這是個法律問題，但目前裁定仍然有效，李文宗不得接觸同案被告。

庭後，記者詢問李文娟是不是「想和哥哥說話？」她頻頻拭淚沒有回應，與哥哥保持著一小段距離同行。

庭後記者問李文娟是否「想和哥哥說話？」她一言不發頻頻拭淚。白廷奕攝

