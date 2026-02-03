罕見公開點名！國防預算遭擋 美參院軍委會主席重批：對台灣在野黨很失望

美參院軍委會主席維克（Roger Wicker）罕見發重話批評台灣在野黨。資料照。廖瑞祥攝



藍白數度擋下總統賴清德所提的8年1.25兆國防預算。美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）3日罕見發重話，直言「看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。

維克在X發文指出，看到台灣立法院反對黨大幅削減賴清德的國防預算，「我感到很失望」，強調這項提案最初的目的，是協助急需的武器系統，面對中國威脅日益加劇，「台灣立法院應該重新思考」。

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）在X發文表示，對台灣在野黨感到很失望。翻攝X@SenatorWicker

維克是共和黨資深議員，去年8月底訪台，是睽違9年再有美國參院軍委會主席來訪，意義重大，被解讀為美方釋出關注台灣國防的訊號。當時，他也提及美台合作生產武器的可能。

AIT美國在台協會處長谷立言日前才罕見表態，「自由不是免費」，今再有維克重話發文，顯露華府對台灣國防預算進展的重視程度。

由於此時正值國民黨副主席蕭旭岑率團赴中，舉辦國共智庫論壇期間，時機點也引起討論。

