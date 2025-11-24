罕見公開 陸軍舉辦體能競賽強化防衛戰力

陸軍司令呂坤修上將主持升旗典禮。陸軍提供



陸軍司令部今（11/24）日舉辦2025年「將官盃」體能戰技競賽，由陸軍司令呂坤修上將親自主持，召集79名幹部參與，競賽內容包括三千公尺徒手跑步、伏地挺身及手槍射擊三大項目，藉以驗證平日體能戰技訓練成果。

呂坤修說明，「將官盃」旨在透過體能戰技競賽，強化高階幹部體能，落實「以身作則、身先士卒」精神，發揮「跟我來」的帶頭作用，進而帶動全軍訓練風氣，，召集司令部、軍團（防衛部）及旅（群）級主官共79名幹部參與。

呂坤修致詞時表示，「訓練乃戰力之泉源」，勉勵參賽幹部應主動投入訓練，以「練力、練技、練膽、練心、練指揮」為要著，建立優良傳統；並強調，主官唯有具備強健體魄，方能在日常訓練及重要戰演訓任務中，率領士官兵精實訓練、克服挑戰，展現保衛國家安全的堅定決心。

比賽以3000公尺徒手跑步序幕，緊接著進行的2分鐘伏地挺身，為考驗肌力、核心與意志力的項目，展現平時鍛鍊的臂力與核心肌群力量，全力爭取佳績；最後轉往靶場實施手槍射擊，從裝彈、上彈匣、據槍瞄準、射擊目標，一氣呵成，充分展現高階幹部精準射擊能力和軍事專業職能。

呂坤修於當日軍務會報中頒獎表揚此次「將官盃」成績優異人員，肯定上校以上各階主官在繁重任務下仍嚴以律己、持續鍛鍊，並強調體能與戰技是部隊戰備訓練的根本，無論在賽場或戰場，唯有「充分準備、持續訓練」，才能在關鍵時刻發揮堅強戰力。

呂坤修勉勵，應秉持務實態度，在「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍整備方向下，持續培養強健體魄與堅定意志，才能有效提升作戰效能，強化陸軍整體防衛戰力。

