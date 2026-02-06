罕見冬候鳥冠鷿鷈現蹤卑南溪 台東縣府籲勿至觀測池划槳板

台東縣卑南溪出海口是國家級重要濕地，其中一處觀測池經常有候鳥飛來暫時棲息，最近就飛來了一隻在台灣罕見的候鳥冠鷿鷈，悠閒的潛水覓食。由於冠鷿鷈到了繁殖季節頭上會豎起黑色的羽毛，像是爆炸頭很可愛，吸引鳥友來拍照。

不過有鳥友發現，濕地觀測池中常有民眾來划獨木舟和立槳板，擔心會驚擾到牠，向台東縣政府通報。而台東縣政府已經在濕地週邊公告禁止干擾生態的行為，這2天緊急呼籲民眾不要再到觀測池從事水上活動。

鳥友表示，「有年輕的在那邊划。」

台東縣建設處副處長吳哲元呼籲，「依循生態保育優先原則，呼籲民眾在候鳥停留期間，暫時避免該水域從事該水域的水上活動。」

縣府強調，《濕地保育法》規範禁止騷擾野生動物的行為，一旦查獲將開罰6萬到30萬元罰鍰，如果造成野生動物死亡，最高可罰50萬元。