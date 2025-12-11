罕見咽喉小唾腺癌！林口長庚「單孔達文西內外複合喉保留手術」助抗癌不失聲

46歲黃太太在他院健檢時發現咽喉部有一光滑腫塊，初步診斷為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫。由於黃太太除了鼾聲變大並無其他明顯不適，原想與病共存，不料延宕1年半後腫塊逐漸變大，轉診至林口長庚，經深部切片，確診為罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」並已侵犯喉部外側組織，屬第三期晚期喉癌。一般至此多需全喉切除，但醫療團隊利用單孔達文西機器手臂進行「內外複合喉保留手術」，完整切除腫瘤並精準保留聲帶，病人術後兩週即恢復說話及正常進食。

林口長庚耳鼻喉部部長方端仁表示，咽喉小唾液腺佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見的腫瘤。因其生長緩慢、症狀輕微，常被誤以為是黏液囊腫、舌根淋巴增生或異位性舌根腫瘤等良性病灶而延誤治療。往往確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，須接受全喉切除才能根治，使病人永久喪失說話功能，對人際溝通和生活品質造成影響和衝擊。

為讓病人在治療後仍能維持語言功能，方端仁部長帶領團隊採用創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」，首先以單孔達文西機器手臂在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，隨即內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，並且完整保留聲帶。

術後經過兩週的調養，病人順利恢復說話與進食能力，黃太太特別感謝方端仁醫師與醫療團隊的專業與用心，成功完成腫瘤切除亦保留了原有生活功能。她說，「起初以為只是良性腫瘤，除了打呼聲變大，生活一切正常，曾想過與它『和平共處』，但在多位醫師的堅持與轉介下，最終由方醫師確診--是一個難以察覺、卻不容忽視的惡性腫瘤。」「目前康復之路仍在進行，我會繼續聽取醫師的建議，也給自己一個讚，乖乖配合，努力康復，期待早日回到正常生活，心懷感恩。」

林口長庚耳鼻喉部醫療團隊特別準備了蛋糕，慶祝患者黃太太（右三）的重生。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院耳鼻喉頭頸醫療團隊自今年引進單孔達文西機器手臂後，在既有經驗基礎上持續精進，成功建立更安全的「單孔達文西咽喉手術流程」，透過改良入路、優化止血技巧與團隊協作，大幅降低高風險出血率，手術成果更穩定且具可複製性。團隊將咽喉手術的臨床經驗進行發表，刊登於2025年8月國際知名的「機器人外科學雜誌（Journal of Robotic Surgery）」，該論文係台灣本土先驅研究首獲國際專家的重視和肯定。

方端仁部長表示，目前院內耳鼻喉部已累積70多例單孔達文西機器手臂相關手術成功病例，包括其他醫療機構轉診之各種困難咽喉腫瘤手術，與舌根淋巴肥大之睡眠呼吸中止症。他說，病人術後雖有可能出現疼痛或味覺異常狀況，但皆可於數週內緩解。

方端仁強調，此案例展示了在適當條件下，以先進手術系統協助醫師執行創新喉保留手術治療喉癌的卓越價值。新式內外複合手術除了能完整切除喉腫瘤，並能精準保留聲帶，成功幫助病人抗癌且保留最佳的生活品質。然而他也提醒，若腫瘤侵犯超過2/3以上的喉部，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，就不適合此類手術方法。

桃園長庚副院長葉集孝表示，林口長庚於2023年起即導入達文西單孔手術系統（SP）進行臨床試驗並引進設備。目前長庚體系配置7台，分布於林口、高雄、土城及嘉義4大院區佔全國50%。由於林口長庚在咽喉腫瘤及睡眠呼吸中止症領域治療成果卓越，獲達文西原廠瑞士商直覺公司高度重視，在多次現場評估後，聘請方端仁部長擔任國際指導教師並偕同林口長庚成立「耳鼻喉頭頸單孔達文西手術觀摩中心」，這項肯定象徵林口長庚醫院與台灣醫療在微創與機器人手術領域領先國際的地位。

目前全國共4個專科、6位醫師取得單孔達文西手術觀摩中心，其中林口長庚即佔3個專科、3位醫師（胸腔外科趙盈凱主任、耳鼻喉部方端仁部長及乳房外科郭玟伶主任）；截至目前長庚醫療體系已完成超過400例單孔達文西手術。



