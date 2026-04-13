罕見四媽會 白沙屯媽祖停駕鎮瀾宮

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年度宗教盛事白沙屯拱天宮媽祖進香活動，13日深夜起駕展開8天7夜行程，媽祖鑾轎13日上午10時50分停駕大甲鎮瀾宮，提前促成備受矚目的「雙媽會」，讓信徒驚喜萬分；鑾轎隊伍今天持續南下進香，將於16日抵雲林北港。

白沙屯媽祖徒步進香全程約400公里，橫跨苗栗、台中、彰化及雲林4縣市，今年報名參與的香燈腳突破46萬人次，創下歷史新高。此次除白沙屯媽祖與山邊媽祖外，「爐主媽」更首度登上「粉紅超跑」鑾轎，形成3尊媽祖同行進香的特殊畫面，別具歷史意義。

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鑾轎隊伍昨起駕後一路南下未曾停歇，直到上午10時50分，在萬名香燈腳簇擁下停駕鎮瀾宮，提前促成「雙媽會」，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率眾持香迎駕。鄭銘坤表示，今年白沙屯大媽、山邊媽與爐主媽同時駐駕鎮瀾宮，與大甲媽祖齊聚，形成罕見「四媽會」；信徒們也直呼難得一見，神威加倍。

回顧歷史，白沙屯媽祖與大甲媽祖的交會向來備受矚目，包括民國93年於台中沙鹿「百年首見」，以及95年是60年來首度駐駕鎮瀾宮、103年首次駐駕過夜。白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬指出，依路線推估，4月18日雙方隊伍一南一北行進，仍有機會再度「巧遇」，信眾可期待再次見證「雙媽會」。

白沙屯媽祖進香隊伍12日晚間在台中清水區駐駕過夜，13日凌晨2時再度起駕南行，預計4月20日回宮。大甲及清水警方各動員上百人次警力投入安全維護與交通疏導，並協助3起身體不適民眾，確保進香活動順利進行。