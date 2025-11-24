罕見大吐苦水！黃仁勳：市場標準高怎做都不對

輝達財報亮眼卻股價下跌，黃仁勳在內部會議罕見吐出心聲，坦言市場標準高到「怎麼做都不對」。（圖／中央社）





輝達財報亮眼卻換來股價下跌，黃仁勳在內部會議罕見吐出心聲，坦言市場標準高到「怎麼做都不對」。而他也發現現在網路世界的AI迷因滿天飛，幽默的說輝達現在撐住整個地球。同時，大型科技公司對AI上的支出也增加，光是四大CSP，公共發債總額已經接近900億美元。

輝達執行長黃仁勳(11.20)：「無論是什麼行業，什麼用例，什麼應用，都應該受到同樣的監管，現在只需要添加，增強的AI功能即可，肯定應該受到監管。」

由AI教父口中直接說出這句，AI肯定應該受到監管，輝達財報亮眼，股價卻下跌，從195美元下挫到最低180美元，市值一天就蒸發3650億。

黃仁勳罕見在內部會議上大吐苦水，說市場標準高到，怎麼做都不對，成績不好會被說是泡沫，成績太好又會被說助長跑沫。

輝達執行長黃仁勳：「現在我們是世界上唯一能夠運行所有頂級AI模型，所有開源模型，以及所有模型版本模態的架構，因此我們的多功能性，使我們能夠擁有許多不同的客戶。」

就連黃仁勳也看到，網路世界鋪天蓋地，被網友戲稱這就是黃仁勳想要的世界嗎，各種迷因哏圖，他也幽默的說輝達在撐住整個地球。

網友製作黃仁勳迷因：「四季醬，有，妳喜歡什麼，比起巧酥口味，還是喜歡你。」

AI爆炸性成長，而其他四大CSP，從今年9月以來大舉發債總額接近900億美元，Alphabet發行250億，Meta300億美元，甲骨文亞馬遜也都發行超過150億，公債的擴增也引發市場對AI資本支出擴張的關注。

