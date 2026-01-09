罕見強烈風暴襲土耳其！ 屋頂遭掀翻、貨車也遭吹倒

不僅造成多處建築屋頂被掀翻，就連行駛中的小型貨車與大型聯結車也難敵強風。（示意圖／Pixabay）





土耳其西北部柯加里省（Kocaeli）於8日遭遇罕見的強烈風暴襲擊。狂風威力驚人，不僅造成多處建築屋頂被掀翻，就連行駛中的小型貨車與大型聯結車也難敵強風，接連發生被吹翻的意外，場面險象環生。



受到風暴影響，當地市區災情頻傳。有建築物的屋頂整片被強風吹落，重擊地面發出巨響，瞬間揚起大片塵埃。道路交通更深受其害，從現場畫面可見，一輛白色小貨車在狂風吹襲下劇烈搖晃，隨即失控向左側翻覆；即便是噸位較重的大型聯結車，同樣無法抵擋驚人風勢，慘遭吹翻。

前往現場採訪的記者描述，當地的南風極為強勁，站在戶外幾乎難以站穩腳步；他在現場僅停留約10至15分鐘，全身便已濕透，顯示風雨交加，環境相當惡劣。



當地氣象專家指出，這波南風強度屬於罕見的風暴等級，局部陣風風速一度逼近每小時90公里。專家預測，接下來南風將逐漸減弱並轉為西北風，但隨之而來的將是氣溫快速下降，呼籲民眾務必留意天氣變化，做好保暖工作。

