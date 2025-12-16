罕見氣旋襲擊! 印尼蘇門答臘洪災逾千人死亡 300萬人被迫撤離家園

印尼蘇門答臘島近期遭受罕見熱帶氣旋襲擊，島內三個省份爆發嚴重災情，截至目前為止已經造成 1003 人死亡、 29 萬民眾被迫撤離，預估受災人數可能超過 330 萬人。 圖：翻攝自 X《Al Jazeera English》

[Newtalk新聞] 印尼蘇門答臘島日前遭遇氣旋襲擊，多地爆發山洪、山體滑坡災情，大量民眾被迫撤離家園，粗估受影響人數可能超過 300 萬人。有學者分析指出，雖然此次襲擊蘇門答臘的氣旋十分罕見，但造成嚴重災害的原因，與當地發展採礦行業、砍伐森林的行為有關。截至目前為止，印尼政府仍在持續進行救援工作，並向所有災民提供協助。

印尼國家抗災署於當地時間 13 日發布統計數據，稱此次氣旋襲擊總計對蘇門答臘島西北三省造成 1,003 人死亡，且仍有 218 人失蹤，超過 29 萬人被迫遷徙，預估受災群眾可能多達 330 萬人。為了確保救災工作順利進行，印尼當局也自 11 月 28 日起，在蘇門答臘島北部發起人工干涉天氣的作業，避免連續豪雨影響救災部隊。

廣告 廣告

印尼蘇門答臘島 3 個省份最新洪水和山體滑坡災害造成逾千人死亡。 圖 : 翻攝自央視新聞

該報導指出，印尼在 11 月下旬遭遇兩股熱帶氣旋襲擊，氣旋的交互作用加強了降雨現象，進而導致了嚴重的災害。然而，除了氣旋帶來的強烈降雨外，部分印尼與澳洲學者認為，印尼當局在蘇門答臘島發展採礦產業並大面積砍伐森林的行為，很可能也是加重此次災害的原因之一。

該報導表示，蘇門答臘島的熱帶雨林原先可緩慢吸收滲入森林土壤的雨水，成為當地的「天然海棉」，「但在森林被砍伐後，雨水無法被吸收，並在地表形成極速徑流，對人類住所造成巨大災害」。

針對相關指控，印尼環境部、林業部、能源與礦業部等相關部門也先後發表聲明，宣布將暫停蘇門答臘島北部的礦業開發工作，並查封 4 間可能涉及引發洪災的企業，試圖亡羊補牢、避免類似事件再次發生。該報導也補充稱，印尼當局預估，蘇門答臘島北部災後重建的費用可能高達 51.82 兆印尼盾 (折合新台幣約 977.5 億元) 。

印尼亞齊省亞齊泰咪昂，一名男子走在被山洪沖走的木材中。 圖 : 翻攝自視覺中國

印尼總統普拉伯沃．蘇比安托 ( Prabowo Subianto ) 12 日前往亞齊省受災區進行視察，並承諾將努力保障災區民眾的基本生活需求。普拉伯沃指出，當局的救援工作目前出現「輕微」的延誤，向災民提供乾淨飲用水的政策也遭遇困難。

然而，與普拉伯沃輕描淡寫的態度不同，許多印尼災民與網友對當局的救災行動進行嚴厲批評，認為中央無法妥善與地方配合救災，甚至直到現在仍尚未啟動「全國災害狀態」的警報，對當局是否專注救災工作抱持著懷疑的態度。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

魚鷹機頻繁墜毀竟是人禍! 2大問題害數十美軍死亡 改善還要等10年

中國VT-4坦克首度被炸毀! 泰柬衝突中砲管「沒了」 挨譏有「炸膛隱患」

雖然印尼當局強調仍在進行救災工作，並承諾保障災民基本生活，但仍有許多民眾對當局的救災態度感到不滿。圖為領取援助藥品的印尼民眾。 圖：翻攝自 澎湃新聞