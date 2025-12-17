罕見畫面曝光！小琉球驚現神秘喙鯨 不打撈原因超暖心

屏東小琉球海域海底，日前有潛水客發現一具大型鯨豚遺體，經專家確認為喙鯨科物種，體長約4至4.5公尺。海洋委員會海洋保育署評估後決定，讓這隻喙鯨留置水下自然分解，形成類似「鯨落」的生態循環。

屏東小琉球海域海底出現罕見「鯨落」現象。（圖／翻攝海保署臉書）

海保署接獲通報後，透過海洋保育類野生動物救援組織網（MARN），由成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文教授檢視影像。海保署海洋生物保育組科長莊士峰指出，鯨魚死亡原因相當複雜，可能包括疾病、寄生蟲、年老、食物短缺等自然因素，也可能與船隻撞擊、漁網纏繞、誤食海洋塑膠垃圾、噪音干擾聲納等人為活動有關。再加上氣候變遷造成食物鏈改變或赤潮等環境壓力，難以單一原因界定。

針對後續處置方式，莊士峰說明，由於該個體屬於死亡後沉入海底，並非漂浮於岸際或仍存活卻無法回到海中的擱淺狀況，因此不符合救援或移置定義，MARN團隊評估後，決定先將這隻鯨豚留置水下自然分解，供水下生物利用，形成類似「鯨落」的過程。若未來因腐化浮出水面、靠岸擱淺，或有其他需要移動的原因，將再啟動相關處置。

莊士峰進一步解釋，「鯨落」指大型鯨魚死亡後沉入海底，為原本貧瘠的深海環境帶來大量有機物與能量，形成可維持數十年甚至上百年的獨特生態系，能供養數十種生物，是深海生命的重要「綠洲」。在台灣共有四種喙鯨，屬於哺乳類動物，共通點都是深層的潛水者，較常在至少300公尺深的海域出沒，這次能在11公尺深的海域就看到，相當難得。

海保署也在臉書發文提醒，鯨落屬自然現象，觀察之餘請勿觸碰或破壞個體以免觸法。另鯨豚屬於哺乳類動物，可能有人畜共通疾病風險，建議潛水員勿太過接近死亡個體，以維自身安全。若發現鯨豚或海龜擱淺，請立即撥打海巡專線118通報。

