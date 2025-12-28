即時中心／温芸萱報導

昨（27）日晚間23時5分，宜蘭縣政府東方32.3公里海域發生規模7.0強震，全台有感，多縣市最大震度達4級，震撼程度僅次於921與去（2024）年0403強震。地震導致多項公共運輸一度停擺，北捷環狀線更出現罕見畫面，列車停駛後，乘客被引導下車，沿著軌道步行返回前一站。

昨日晚間11時5分，宜蘭縣政府東方約32.3公里海域發生規模7.0地震，全台明顯有感，多個縣市最大震度達4級，不少民眾從睡夢中驚醒，直呼「真的很晃」。這起強震的規模與震感，僅次於921大地震及去年0403花蓮強震，也再度引發外界對地震安全的關注。

廣告 廣告

地震發生後，部分公共運輸系統基於安全考量暫停營運，其中台北捷運環狀線出現罕見畫面。列車臨時停駛後，站務人員引導乘客下車，並沿著軌道步行返回前一站，畫面中乘客排成一列，小心翼翼前行，從頭前莊站走回新浦民生站。，民眾在社群平台PO文「大地震，停駛算什麼，環狀線直接讓你走回前一站」。

相關影片曝光後迅速在社群平台流傳，網友苦中作樂表示「第一次走在捷運軌道上」。北捷也提醒，遇到強震時會依標準作業程序確保行車安全，並呼籲民眾配合現場人員指引，避免恐慌。





原文出處：快新聞／罕見畫面！7.0強震夜襲 環狀線乘客沿鐵軌走回前一站

更多民視新聞報導

狼來了！東京1動物園「野狼脫逃中」 園區急關閉捕捉

忠孝復興旁變電站突爆炸竄火煙 警消到場搶救幸無人傷

強震影響！新北平溪106市道土石嚴重崩塌 雙向交通中斷

