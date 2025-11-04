罕見直球對決！市場看升新台幣 央行反擊：7月來已貶6.7%

面對市場持續看升新台幣的預期心理，中央銀行4日罕見發文直球對決，強調新台幣對美元匯率自7月起已回穩並持續貶值，截至11月4日收在30.906元，累計回貶6.7%，駁斥相關升值評論純屬猜測。

中央銀行。（圖／報系資料照）

新台幣匯市近期表現疲弱，在美國聯準會主席鮑爾釋出鷹派訊號、美元強勢反彈，加上台股回落等因素影響下，新台幣已連續四個交易日貶值。4日新台幣貶破30.9元價位，收在30.906元、貶6.8分，續寫逾半年新低紀錄，持續靠向31元整數大關，當日總成交量達21.465億美元。

儘管新台幣近期走勢偏弱，市場仍有評論認為第四季新台幣可能續升2%至30.2元，另有觀點提及美國緊盯央行操作受限，年底前新台幣匯率可能出現大幅波動。為避免市場再度出現升值恐慌情緒，央行選擇主動澄清相關說法。

央行回顧5月初新台幣狂升情況，指出當時主要因市場不實臆測美國財政部將要求新台幣升值，市場預期新台幣恐升至28元甚至更強，導致廠商產生非理性拋匯行為，加上外資藉機大量且集中匯入資金，使第二季新台幣對美元匯率波動幅度明顯擴大。

新台幣兌換美元匯率已從7月3日的28.828元一路貶回11月4日收盤30.906元。（圖／報系資料照）

面對當時的升值壓力，央行採取多項調節措施，包括適時進場調節、要求國內廠商分散結匯、要求外資強化自我管理確保匯入資金確實投入國內股市，並多次發布新聞稿說明國內匯市情勢，強調「美國財政部未要求新台幣升值」，後續新台幣供需逐漸回穩。

央行統計數據顯示，第三季起因相關措施奏效，新台幣自7月3日的28.828元一路貶回11月4日收盤30.906元，累計回貶幅度達6.7%，證明相關分析看法純屬猜測。央行認為影響匯率的因素眾多且不易預測，再次呼籲市場評論者及媒體切勿以臆測方式評論匯率走勢，避免市場產生單向預期，影響國內匯市秩序及穩定。

美國聯準會主席鮑爾。（圖／AP）

央行重申，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素與季節因素導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，將本於職責維持外匯市場秩序。央行強調，長期以來新台幣匯率表現相對其他主要貨幣穩定，未來仍將持續雙向調節國內匯市，維持新台幣動態穩定。

