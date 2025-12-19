罕見移植悲劇！他換腎後染狂犬病亡 竟是器捐者數月前曾被臭鼬抓傷

CDC推測，蝙蝠先將病毒傳給臭鼬，臭鼬再傳給捐贈者，最後經由器官移植傳播給受贈者。（翻攝自ndow.org）

美國發生一起極度罕見的醫療悲劇。1名密西根州（Michigan）男子在接受腎臟移植手術後不久，竟因感染狂犬病不幸離世。美國疾病管制與預防中心（CDC）的報告指出，這起事件的源頭是1名在移植數月前，為保護小貓而與臭鼬搏鬥受傷的器官捐贈者。

離奇病逝究竟移植風險為何？

根據英國《衛報》報導，這名密西根受贈者去年12月在俄亥俄州的醫院接受了腎臟移植。大約5週後，他開始出現顫抖、虛弱、意識混亂等嚴重的神經學症狀，迅速惡化並在住院後身故。

屍檢結果證實死因為狂犬病，震驚了當局，因為家屬明確表示他近期並無動物接觸史。

調查人員回頭檢視捐贈者的資料，才發現這名愛達荷州的捐贈者在生前的器官捐贈風險評估問卷中，曾提到被臭鼬抓傷。

家屬進一步說明，捐贈者在數個月前，於自家農地的棚屋內，為保護1隻小貓免受1隻帶有「掠奪性攻擊」的臭鼬威脅，而與其搏鬥。搏鬥雖使臭鼬昏迷，但捐贈者的小腿也被「抓傷流血」，當時他並未意識到這就是致命的危險。

罕見傳播鏈竟是從蝙蝠開始？

儘管捐贈者的血液樣本對狂犬病呈現陰性，但當局在受贈者被確診後，再次檢驗了捐贈者的腎臟切片樣本，才證實含有與「銀髮蝙蝠狂犬病」一致的毒株。

CDC推測出一個罕見的「三步驟傳播鏈」：蝙蝠先將病毒傳給臭鼬，臭鼬再傳給捐贈者，最後經由器官移植傳播給受贈者。CDC表示，這是美國自1978年以來，通報的第4起經由移植傳播狂犬病的事件。儘管器官移植傳播任何感染的風險「極度微小」，但這起案例凸顯了病史通報的關鍵性。

目前，同位捐贈者的眼角膜被移植給3位受贈者，當局已立即移除移植物並提供暴露後預防性投藥（PEP），3人皆保持健康無症狀。

專家提醒，由於狂犬病在人類中極為罕見，因此通常不列為器官捐贈的常規檢測項目。這起悲劇警示所有醫療人員，對於任何不明原因的神經學症狀患者，都應仔細追問所有可能的動物暴露史，以避免將病毒傳播給急需器官的患者。

