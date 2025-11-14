罕見絕美極光 現歐美日澳 最大地磁風暴來襲

罕見絕美極光出現在中緯度地區（圖／達志影像美聯社）

這幾天，美國、南歐還有一些國家，居然神奇地看到極光了。每次大家說要追極光，就要跑去高緯度的國家，但現在中緯度地區也能看到紅紅綠綠的絢爛光芒。而且通常北極光最常見的顏色是綠色，不過現在我們也看到了紅色、粉紅色，比平常更罕見。極光會突然出現，是因為非常強烈的地磁擾動所導致。而這次的地磁風暴，堪稱今年度最大，讓極光從傳統高緯度，一路往南發展。太陽的高能帶電粒子撞擊地球磁場，專家稱之為「日冕物質拋射」的現象，擾亂了大氣層的高能量粒子，所以才把各國的夜空，都染上了迷幻的色彩。

加州民眾：「我的天啊」

不用追光! 多國夜空極光美景 卻因地磁擾動

現在居然不用去北歐追極光，中緯度地區，抬頭就能看到漂亮的光芒。

西班牙居民驚嘆：「老實說，我從沒想過在格拉納達能看到這樣的景象，我一直以為那是北歐的事……我覺得太壯觀了。今晚我會再看看，看看能不能幸運地看到，看看今晚會有什麼驚喜。」

西班牙南部天空出現紅橘色的光，義大利阿爾卑斯山的夜空，則是被血紅色的光芒籠罩。

西班牙旅客開心說：「我們不知道這裡能看到極光，但今晚我們會試著抬頭看，希望能看到一場。當然我們非常期待。」

不只南歐天空絢爛奪目，北美的明尼蘇達州上空，也出現了鮮明的綠色和粉紅色光帶；加州聖荷西的居民，更是目擊了這場奇觀。

加州民眾一邊眾拿著手機錄影，一邊驚嘆說：「一般的天空，和北極光，淺粉色的，真讓人讚嘆！」

極光非常罕見染遍中低緯度的天空，是因為太陽表面噴發，導致強烈的地磁擾動，把極光可見範圍，推向極低緯度。

科羅拉多大學太空物理學家 Ryan French 解釋：「基本上，太陽會噴發一些物質，這稱為『日冕物質拋射』。它穿越太空，可能需要一天或數天抵達地球，並撞擊地球磁場。高能粒子進入磁場後會沿著磁力線滑向南北兩極，與大氣層碰撞並產生光芒。極光的不同顏色，是由不同高度的大氣元素被這些高能粒子撞擊所造成。」

太陽這樣的活動，大約每 11 年就會達到一個高峰期。我們目前處在「太陽活動極大期」。不過去年 5 月，地球才剛經歷了 20 年來最強烈的地磁擾動。

而科羅拉多大學太空物理學家 Ryan French 則解釋：「這並非必然，完全取決於太陽的活動。我們預期未來一到兩年太陽仍可能產生大量活動，但這也帶有運氣成分，取決於噴發是否朝向地球。因此未來幾年不一定會再發生，但確實有可能。」

這壯觀的景象也伴隨著風險。嚴重的「地磁擾動」，可能會干擾無線電與 GPS 通訊。

列日大學專家 Benoit Hubert 同樣說明：「加速機制、電場、波動等，在不同地點會以不同方式呈現，我們所看到的，其實是整個地球周圍的磁場結構如何因太陽活動擾動而調整。」

太陽的活動會帶來天空的奇景，但同一時間，人類在躲避另一種截然不同的大氣擾動。

「目前是橙色警報……整天都在變化……風太大了……到處都淹水，最近的風暴讓我們都有些害怕。」西班牙居民憂心忡忡。

西班牙有美景，卻也有颶風「克勞蒂亞」（Claudia）來襲，部分地區已經出現洪水和強風預警。強降雨導致交通和道路中斷，甚至不排除可能出現龍捲風。

西班牙居民把握時間出門：「是的，我們現在在這裡消磨時間，因為稍後就不能出門了……我希望下雨不要造成損害……是的，盡量少出門。」

什麼是颶風？科羅拉多州立大學大氣系 Michael Bell 這樣形容：「颶風是透過從海洋中提取熱量並轉化為強風和降雨而形成的，基本上就像汽車引擎一樣。」

全球暖化造成越來越多的颶風，台灣與菲律賓被點名。

Bell 繼續解釋：「全球最常遭受颶風襲擊的兩個國家是菲律賓和台灣……我與亞洲國家有很多合作，在台灣、日本、韓國和菲律賓。他們面臨與我們相同的問題，需要應對熱帶氣旋、豪雨、強風和風暴潮。因此，這確實是一個我們需要共同應對的全球性問題。」

不追光就能看到絕美的極光，卻是來自強烈的地磁擾動；不要風卻不請自來的颶風，只會更可怕地擾動世界各地。不只這顆地球，整個太陽系，動一髮牽全身。

「極光真正提醒我們，地球並非孤立於太空的泡泡，而是太陽系的一部分。我們生活在一顆恆星旁邊，能親眼看到這顆恆星與地球的互動，這非常奇妙，也不是日常能見到的景象。」科羅拉多大學太空物理學家 Ryan French 警醒這顆星球和太陽之間的互動。

