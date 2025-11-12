罕見絕美的中緯度極光 鄭明典：非常強烈地磁擾動

根據中央氣象署太空天氣作業辦公室發布的太空天氣報告，因行星際環境條件變化劇增，台灣時間昨天上午8時發生地球磁場擾動事件，最大規模為Kp9，影響時間約持續13小時。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，昨天上午發生中的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級，「非常強烈地磁擾動」。

鄭明典分享友人在美國科羅拉多州卵石城觀察到的極光照片，他表示，受到強烈地磁擾動（磁暴）影響，很少看到極光的中緯度地區也能看到跳躍的極光。

廣告 廣告

太空天氣報告指出，地磁擾動事件的影響包括線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。電力系統方面，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。太空飛行器操作系統方面，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

【看原文連結】

更多udn報導

宜蘭淹水護理師急上班救人 爸推竹筏｢連人帶車｣護送女兒

貓奴夢幻車牌決標 ｢CAT-8888｣57.6萬標出 前3名價格曝

白衣天使變死神！護理師圖上班清閒｢打鎮定劑害死10人｣

獨／｢飛鷹三姝｣合體缺1姝 方文琳、裘海正貼臉｢偷聊男友｣