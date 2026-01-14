罕見腮腺癌影響臉部外觀 顏面切除修補手術找回自信

〔記者翁聿煌／新北報導〕56歲陳女士兩年前突然發現左側臉頰有約4公分突起腫塊，這讓她變得沒有自信，生活品質也受到影響，擔心接受手術後臉部外觀會留下明顯凹陷，遲未就醫，耳鼻喉科醫師利用抽吸及影像學檢查發現為腮腺腫瘤，考量外觀影響及腫瘤有惡性可能，遂透過腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補，病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第二期，後續經放射線治療後，病患恢復良好，且外貌不受影響。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，腮腺癌並沒有明確發生原因，根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，其中按病理型態最常見的為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌則較為少見，當其侵犯周圍組織甚至出現轉移情形，嚴重可能危及生命。

他表示，腮腺腫瘤初步可透過超音波與細針抽吸細胞檢查診斷，但最終仍需以術後病理切片判定良惡性，若診斷為癌症，除手術外，必要時則輔以放射線治療，過去在手術治療上，大多僅將腫塊與腮腺取出，不僅手術傷口長達10公分且病灶會有明顯凹陷，對病人外觀影響較大。

蔡祐任會同步進行旋轉皮瓣手術，首先以隱藏式傷口逐層分離腮腺組織，完整將腫瘤與周圍可能受到侵犯的組織進行切除，且由於腮腺內佈滿掌管表情動作的顏面神經，需謹慎避開，因此術中會搭配顏面神經探測器輔助定位，確保神經功能不受損害。

隨後，醫師會利用旋轉皮瓣進行修補，減少術後凹陷或兩頰不對稱情形，蔡祐任表示，隨著醫療的進步，腮腺切除手術安全性提高，早期腮腺癌患者的五年存活率可達約70％-90％，且旋轉皮瓣修補不僅能讓術後外觀不受影響，其皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低恢復期間汗腺與唾液線錯接導致「弗雷氏症候群」，即患者咀嚼時出現臉部冒汗淋漓的困擾，對生活品質有很大助益。#

