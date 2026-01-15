【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，目前已經有腮腺切除修補手術，不僅隱藏式傷口能減少外觀影響，還能降低併發症風險，助患者找回自信。

罕見腮腺癌臉頰突起，影響外觀！腮腺切除修補手術助患者找回自信

56歲的陳女士兩年前突然發現左側臉頰有約4公分的突起腫塊，這讓她變得沒有自信，生活品質也受到影響。她曾在網路上反覆查詢相關資料，擔心接受手術後臉部外觀會留下明顯凹陷，因此遲遲不敢就醫。後來決定在他院接受抽吸檢查，亦無進一步治療診斷，輾轉來到台北慈濟醫院。

廣告 廣告

台北慈濟醫院耳鼻喉科蔡祐任醫師利用抽吸及影像學檢查發現為腮腺腫瘤，考量外觀影響及腫瘤有惡性可能，遂透過腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補。術後最終病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第二期，後續經放射線治療後，陳女士恢復良好，無復發傾向，且外貌不受影響，重新找回自信。

腮腺是位於雙側耳下方、主要負責分泌唾液的大型唾液腺，協助食物消化與維持口腔濕潤。當腮腺組織出現異常增生時，可能形成腮腺腫瘤。臨床上約八成的腮腺腫瘤屬於良性，但仍有約兩成為惡性腫瘤，即腮腺癌，二者主要的症狀都是外觀的改變，並沒有痛感或明顯的功能異常，需要進一步檢查才能分辨。

蔡祐任醫師說明：「腮腺癌並沒有明確發生原因，根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，其中按病理型態最常見的為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌則較為少見，當其侵犯周圍組織甚至出現轉移情形，嚴重可能危及生命。除此之外，即使病理結果顯示腫瘤為良性，但仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。」

腮腺腫瘤初步可透過超音波與細針抽吸細胞檢查診斷，但最終仍需以術後病理切片判定良惡性，若診斷為癌症，除了手術之外，必要時則輔以放射線治療。過去在手術治療上，大多僅將腫塊與腮腺取出，不僅手術傷口長達10公分且病灶會有明顯凹陷，對病人外觀影響較大。因此蔡祐任醫師會同步進行旋轉皮瓣手術，首先以隱藏式傷口逐層分離腮腺組織，完整將腫瘤與周圍可能受到侵犯的組織進行切除。且由於腮腺內佈滿掌管表情動作的顏面神經，需謹慎避開，因此術中會搭配顏面神經探測器輔助定位，確保神經功能不受損害。

隨後，醫師會利用旋轉皮瓣進行修補，減少術後凹陷或兩頰不對稱情形。蔡祐任醫師補充：「隨著醫療的進步，腮腺切除手術安全性提高，早期腮腺癌患者的5年存活率可達約70%─90%，且旋轉皮瓣修補不僅能讓術後外觀不受影響，其皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低恢復期間汗腺與唾液線錯接導致『弗雷氏症候群』，即患者咀嚼時出現臉部冒汗淋漓的困擾，對生活品質有很大助益。」

蔡祐任醫師提醒，即使腮腺癌病理結果顯示腫瘤為良性，但仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。（圖片提供／台北慈濟醫院）

蔡祐任醫師提醒，民眾一旦發現兩頰出現不明腫塊，建議盡早至耳鼻喉科就診，尋求專業醫師診斷，以免延誤治療時機。

馬上成功！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>

【延伸閱讀】

美國最新飲食指南金字塔反轉？放寬紅肉、奶油？碳水被淘汰？營養師解讀4大重點

「羅漢果咖啡」能降血脂丶降血糖？吳明珠中醫師：羅漢果咖啡4大健康益處

甲狀腺失調恐引發高血脂！周宗翰中醫師：5策略從根調理，重建代謝平衡

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/233/97497

喜歡本文請按讚並分享給好友

更多健康資訊：華人健康網

https://www.top1health.com