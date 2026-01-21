罕見腮腺癌造成臉頰4公分突起 切除修補手術助婦女找回自信

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】56歲的陳女士兩年前突然發現左側臉頰有約4公分的突起腫塊，這讓她變得沒有自信，生活品質也受到影響，又擔心接受手術後臉部外觀會留下明顯凹陷，輾轉到台北慈濟醫院就醫。耳鼻喉科蔡祐任醫師利用抽吸及影像學檢查發現為腮腺腫瘤，考量外觀影響及腫瘤有惡性可能，遂透過腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補。術後最終病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第二期，後續經放射線治療後，陳女士恢復良好，無復發傾向，且外貌不受影響，重新找回自信。

良性與惡性腮腺腫瘤都是外觀改變 需進一步檢查來分辨

腮腺是位於雙側耳下方、主要負責分泌唾液的大型唾液腺，協助食物消化與維持口腔濕潤。當腮腺組織出現異常增生時，可能形成腮腺腫瘤。臨床上有約兩成為惡性腫瘤，即腮腺癌。良性與惡性的主要症狀都是外觀改變，並沒有痛感或明顯的功能異常，需要進一步檢查才能分辨。

腮腺癌發生原因不明 良性腫瘤也須盡快處理以免壓迫神經

蔡祐任醫師說明，腮腺癌並沒有明確發生原因，根據台灣癌症登錄資料，每年每十萬人約有0.5至1人罹患，其中按病理型態最常見的為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌則較為少見；當其侵犯周圍組織甚至出現轉移情形，嚴重可能危及生命。除此之外，即使病理結果顯示腫瘤為良性，但仍可能會因腫瘤逐漸生長而壓迫神經，導致顏面偏癱，因此仍需及早處理。

需以術後切片分辨良惡性 手術外也可能輔以放射線治療

腮腺腫瘤初步可透過超音波與細針抽吸細胞檢查診斷，但最終仍需以術後病理切片判定良惡性。若診斷為癌症，除了手術，必要時則輔以放射線治療。過去在手術治療上，大多僅將腫塊與腮腺取出，不僅手術傷口長達10公分且病灶會有明顯凹陷，對病人外觀影響較大。因此蔡祐任醫師會同步進行旋轉皮瓣手術，首先以隱藏式傷口逐層分離腮腺組織，完整將腫瘤與周圍可能受到侵犯的組織進行切除。且由於腮腺內佈滿掌管表情動作的顏面神經，需謹慎避開，因此術中會搭配顏面神經探測器輔助定位，確保神經功能不受損害。

腮腺切除手術安全性提高 兩頰如有不明腫塊請盡快就醫

蔡祐任醫師補充，腮腺切除手術安全性提高，早期腮腺癌患者的五年存活率可達約70％-90％，且旋轉皮瓣修補不僅能讓術後外觀不受影響，其皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低恢復期間汗腺與唾液線錯接導致弗雷氏症候群，即患者咀嚼時出現臉部冒汗淋漓的困擾，對生活品質有很大助益。

蔡祐任醫師提醒，一旦發現兩頰出現不明腫塊，建議盡早至耳鼻喉科就診，尋求專業醫師診斷，以免延誤治療時機。

