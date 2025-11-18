罕見要求清場！洪佩瑜才曝開唱喜訊就崩潰大哭

【緯來新聞網】洪佩瑜推出最新主打〈完整〉MV，由蔡旻佑譜出的抓耳旋律、以及廖文強的歌詞，配唱時這首歌宛如深水炸彈，讓她哭到請求必須清場，獨自面對、消化自己的情緒；製作人陳建騏選擇以事過境遷的視角，喚醒內心最深處，還沒有辦法丟掉的「最後一個紙箱」。

洪佩瑜哭到泣不成聲。（圖／何樂音樂提供）

動情落淚不只是在錄音室，在拍攝MV時，洪佩瑜一個人在房子裡獨演，更是情緒演技大爆發，哭到難以收拾，好奇什麼片刻與事情觸動了？她形容：「不是想到特定的事情，而是在一個日常的場景，去凝視不經意在生活中扎入身體的不適感，選擇經驗、最後自己解決掉那個不適感的過程，好像無限放大了情緒。」



洪佩瑜還有一種特異功能，總能把創作人的庫存歌唱成主打歌。〈完整〉是廖文強2021年經歷喪父之痛後，完成的一首歌詞，之後交給好友蔡旻佑譜曲，丟個幾位歌手，最後也沒有使用，一直到今年洪佩瑜第二張專輯才決定收錄，成為洪佩瑜壓軸主打歌。



廖文強表示：「當初寫完後，我跟旻佑都很喜歡，但一直覺得這首歌很私人，可能要活得內心很多小劇場才能聽得懂我們說的事，直到接到佩瑜收歌訊息，丟給他們，最後決定收錄，還成為主打歌，我想它是找到它最好的歸屬了吧！」



田馥甄在雙11深夜無預警連發三篇限動，「佩瑜的聲音一句句流進耳裡，眼淚也同時一滴滴溢出眼眶，極恐怖」！笑稱自己的推薦很像AI寫的文案，她強調非salesy（銷售）而是真心，最後更分享對方演唱會資訊。演唱會《開》門票KKTIX與全家便利商店同步開賣中。

