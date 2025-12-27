罕見規模7強震 專家：相當16顆原子彈能量

專家分析，規模7地震相當於16顆原子彈的能量。（氣象署）

12月27日23時5分台灣東部海域發生規模7強震，地震專家郭鎧紋指出，上次發生規模7強震是去年的0403大地震，此規模相當於16顆原子彈的能量，是菲律賓海板塊從琉球海溝向北隱沒到歐亞大陸板塊底下深層造成。

郭鎧紋表示，今晚地震發生位置在東部海域，在龜山島外面一點的位置，規模7等於16顆原子彈的能量，成因是菲律賓海板塊從琉球海溝向北隱沒到歐亞大陸板塊底下深層，與今年8月27日在龜山島附近的規模6地震成因一樣，都是深度較深的地震，若深度較淺，台北盆地效應可能會很嚴重。

廣告 廣告

郭鎧紋提到，今晚地震前，台灣已有632天沒發生規模6.5以上地震，上次為去年0403花蓮大地震，超過平均間距397天，但今地震後，強震周期要重新計算，預計未來還會有餘震，因主震深度較深，預估餘震會比較緩和，搖晃可能不會那麼明顯。

更多中時新聞網報導

曾敬驊周旋4女自虧像男優

《大濛》票房邁向7000萬陳玉勳喊話「多開場次」

古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺