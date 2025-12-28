罕見規模7.0強震！專家：相當16顆原子彈威力 不排除發生6.0餘震

27號晚間的地震，是由於菲律賓海板塊從琉球海溝向北隱沒到歐亞大陸板塊底下深層所造成。圖／國家災害防救科技中心

昨天（27日）深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，前氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，上次發生規模7強震是去年的0403大地震，昨晚的地震相當於釋放16顆原子彈的能量，而這起地震是由於菲律賓海板塊從琉球海溝向北隱沒到歐亞大陸板塊底下深層所造成，與今年8月27日在龜山島附近的芮氏規模6地震成因一樣，而且都是深度較深的地震。郭鎧紋說，若深度較淺，台北盆地效應可能會更加嚴重。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震為4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震以來，再次看到規模7的地震，也是1年多來最大地震。吳健富說，未來3天到1週內，不排除會有規芮氏規模5.5到6.0的餘震；郭鎧紋說，因為主震的深度比較深，預估餘震也會比較緩和。

27日晚間地震威力相當於16顆原子彈。圖／國家災害防救科技中心

郭鎧紋表示，昨晚這起地震是今年第一起芮氏規模7.0的地震，上一次芮氏規模超過7.0就是去年4月3日的花蓮大地震；芮氏規模7.0的威力相當於釋放16顆原子彈。郭鎧紋強調，在昨晚大地震之前，台灣已有632天未發生規模6.5以上地震，已超過平均間距的397天。不過，昨夜地震之後，強震的周期要重新計算了。

地震測報中心科長陳達毅則說，昨晚的地震全台有感，台中以北最大震度幾乎都達到4級，台灣南部也有3級跟2級。在搖晃時間方面，花蓮4級的搖晃時間為21秒鐘、北台灣搖晃時間也長達10秒鐘，還好因為地震深度深、震央在外海，相對帶來的災害會比較輕，但還是要小心未來的餘震。



