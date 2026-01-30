罕見跑宣傳！戴立忍喊話「體驗一下」自爆健忘：經常忘詞

記者林汝珊／台北報導

電影《功夫》導演九把刀今（30日）率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷現身西門町舉行造勢活動，重現電影中的經典「破牆」場面。這也是戴立忍首次參與電影公開宣傳活動，笑說就是來體驗一下。

戴立忍首次參與電影公開宣傳活動。（圖／麻吉砥加提供）

飾演「師父」的戴立忍首次參與電影公開宣傳活動，坦言過去從未參加過電影見面，「因為今天天氣很好，我剛好有空，就想來看看，不過還是有點緊張。」透露在片中光是特殊化妝就要花上3、4個小時，也大讚九把刀點子多、腦迴路與自己完全不同，「每天都有新的驚喜。」

廣告 廣告

談到與角色的相似之處，戴立忍自嘲一樣健忘，「我每天都把前一天的事情忘光，也經常忘詞啊」，坦言九把刀作品改編，有很多不是日常會講的話，所以會特別花時間記下臺詞。

更多三立新聞網報導

抽中Lulu捧花！曾莞婷被大咖男星狂讚「理想型」認交友：歡迎加LINE

Toyz爆獄中閃婚！篠崎泫小腹隆起傳懷孕 重話回應了：造謠怎能忍

玄彬罕放閃妻！孫藝真「狂讚老公好棒」揭兒真實反應：覺得我像巨人

《黑白大廚》爆爭議！尹酒母丼飯遭酸 認了：看了都覺得不好吃

