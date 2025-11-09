罕見路徑百年僅3.31％！鳳凰颱風將複製丹娜絲「西部登陸」氣象署揭原因

鳳凰颱風來勢洶洶，非常有可能跟丹娜絲一樣從中南部登陸。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，非常有可能跟丹娜絲一樣從中南部登陸，根據氣象署的統計，從西部登陸的颱風很罕見，百年來僅3.31％及6.62％，對此，氣象署指出，夏季颱風易受太平洋高壓影響，路徑比較多由東往西，秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊有低壓通過，接近大陸時，容易在南海附近就被拉上去，從西半部登陸。

氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」下午2時中心位於鵝鑾鼻東南方1420公里的海面上，七級風平均暴風半徑250公里，目前持續增強，向西北西前進，預測10日會經過呂宋島並進入南海，北轉接近台灣，且有從中南部登陸的趨勢。

廣告 廣告

根據前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47％；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23％；第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72％；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92％。

第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81％；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72％；第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12％；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31％；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62％；另有無法歸於的特殊路徑，占4.07％。

其中鳳凰颱風目前預估路徑介於第8類及第9類之間，屆時將視其強弱程度偏北或偏南登陸，2路徑分別僅占歷史資料3.31％及6.62％。由於這已經是今年第2個從西部都登陸的颱風，上一個為今年7月的丹娜絲，當時從嘉義沿海登陸重創中南部，影響劇烈，而這次又有從西部登陸的颱風備受大家關注。

對此，氣象署回應，夏季颱風易受太平洋高壓影響，路徑比較多由東往西，秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊有低壓通過，接近大陸時，容易在南海附近就被拉上去，像第8、第9路徑對迎風面中南部影響就會較大，要慎防較強風雨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳凰命運恐像山陀兒?！ 林得恩示警：週三晚至週四恐從西南部登陸台灣

鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看