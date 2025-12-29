罕見類澱粉沉著症 長者二尖瓣逆流

大林慈濟心臟內科團隊完成經導管二尖瓣夾合術。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

一名80多歲長者罹患罕見的「類澱粉沉著症」，導致心臟肥厚與功能衰竭，合併嚴重的二尖瓣逆流，長期反覆住院出現明顯喘促與心包膜積水等症狀。經自費微創經導管二尖瓣夾合術，順利完成高難度手術，二尖瓣逆流明顯改善，術後精神、食慾與活動力顯著提升，能夠再次自行行走與進食。

大林慈濟醫院心臟內科醫師簡振宇指出，心臟類澱粉沉著症是一種罕見的浸潤性心肌病變，會導致心臟結構損壞並影響其功能。由於患者體力虛弱，傳統開胸手術風險過高，病人本身又患有類澱粉沉著心肌病變，即使進行藥物治療仍是預後不佳的疾病。

廣告 廣告

簡振宇說，微創導管二尖瓣夾合術是一項經導管進行的微創技術，透過股靜脈進入心臟，並在超音波引導下以特殊夾具夾合二尖瓣，降低逆流量。最大的優勢在於不需開胸、不須讓心臟停跳，能讓高齡或高風險病人接受更安全的治療選擇。

在這次手術中，心臟內科醫師陳祈池擔任第一助手，確保手術過程安全順利；心臟內科醫師李禎元協助術中影像導引，以經食道超音波即時提供心臟內部的清晰視角。

李禎元表示，「我們的影像就是術者的眼睛，必須即時掌握導管的角度與瓣膜結構，協助完成每個關鍵動作」。