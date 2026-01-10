罕見黑林鴿撞玻璃重傷 治療2個月重返自然

新北市動保處昨（十）日表示，該隻黑林鴿因撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經症狀，初期傷勢評估並不樂觀。動保處獸醫師黃仲煜檢視後確認，黑林鴿主要分布於日本及南韓沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在台灣屬於相當罕見的迷航鳥類，平時不易見到。

黃仲煜指出，經過兩個多月的治療與照護後，黑林鴿傷勢逐步好轉，不僅恢復站立能力，飛行表現也達到野外生存標準。經專業評估，確認健康狀況穩定，並具備自主覓食與飛行能力後，動保處已於近日選擇合適地點，將其順利野放，讓牠重返自然環境。

新北市動保處提醒，民眾若發現受傷、虛弱或無法正常活動的野生動物，切勿自行處理或飼養，應立即通報一九五九或相關單位處理，以確保動物獲得正確且專業的救援與照護，共同維護野生動物生態與生命安全。