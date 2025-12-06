罕見！中戰機兩度雷達照射日本F-15 日防相深夜緊急抗議

中國航空母艦遼寧號，艦艏甲板弧形向上是所謂的「滑跳式」甲板。美聯社



中國海軍航空母艦「遼寧號」昨日（12/6）進入太平洋海域後，日本防衛大臣小泉進次郎今日（12/7）凌晨指控，該艦所屬殲-15戰機對日本航空自衛隊的F-15戰鬥機兩度雷達照射，已向中方提出強烈抗議，嚴正要求防止再犯。

小泉進次郎今日凌晨緊急召開記者會，宣布「遼寧號」所屬的殲-15戰機，於6日在沖繩東南方公海上空，對日本航自的F-15戰鬥機進行雷達照射。「這是一個危險行為，對此極為遺憾。我們已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求此類事件不再發生。」

日本共同社指出，雷達照射事件共發生兩次。第一次是在下午4時32分至35分間，第二次則是在下午6時37分至7時8分間，殲-15戰機分別針對兩架不同編號的F-15戰機進行間歇性照射。沒有自衛隊員受傷。

據防衛省指出，這是首度證實並公布中國軍機對自衛隊戰機進行雷達照射的事件。隨著日本首相高市早苗針對「台灣有事」發表相關言論，日中關係正急速惡化，緊張情勢恐將進一步升溫。

戰機通常會在機頭配備雷達，用於偵察及導引飛彈等射控作業。防衛省針對此次事件表示：「中方意圖雖不明確，但（雷達照射）若屬偵察用途，本來就沒有必要採取間歇性照射。」

防衛省統合幕僚監部昨亦宣布，5日確認「遼寧號」在東海海域航行，隨後偕同3艘飛彈驅逐艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，並在沖繩縣沖大東島西方約270公里海域進行艦載機及直升機的起降訓練。此舉被視為旨在提升中國海軍的遠洋作戰能力。

這是去年11月「福建號」正式服役，中國航艦形成三艘編制後，首度確認中國航艦在日本近海活動。三艘編制將可讓中國海軍實施作戰、訓練與維修的輪替機制，確保隨時有一艘航艦在外執行任務。

今年6月，「遼寧號」亦與另一艘航艦「山東號」穿越第二島鏈，在太平洋海域展開演習活動，頻率顯著提升。

