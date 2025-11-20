罕見！ 以色列出土1萬2000年前陶偶 疑見最早「人獸交」場景

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列北部一處失落古聚落遺址，近日出土一枚僅有郵票大小的微型黏土陶偶。該陶偶疑似呈現一隻鵝與一名女性之間的親密接觸場景，研究團隊表示，這可能是目前已知最早的人獸交藝術描繪，引發考古學界高度關注。

根據《紐約郵報》報導，這件微小雕像刻畫一名裸身女性前傾，而一隻體型巨大的鵝從她後方靠近，喙部輕觸她的頭部。耶路撒冷希伯來大學研究員達文(Laurent Davin)向媒體解釋，在泛靈論文化中，人類與動物精靈的互動時常出現在夢境、幻象與神話之中。

研究人員指出，陶偶上可辨識出女性乳房與三角形陰部的雕刻特徵。也有人提出較為保守的看法，認為女子可能只是搬運獵捕到的禽鳥，不過研究團隊表示，陶偶中的鵝姿態顯得活躍，似乎不太像是「獵物」。

檢測顯示，陶偶以當地黏土製作，經攝氏約400度燒製，其年代可追溯至約1萬2000年前。當時的此區域為「納圖夫文化」(Natufians)的活動地帶，該文化被視為中東最早由遊牧轉向定居社會的族群之一。

報導指出，以色列近期考古發現不斷。以色列文物局日前宣布，在聖經《啟示錄》中被稱為「世界末日」(Armageddon)的米吉多遺址(Tel Megiddo)附近，又出土迦南時期的祭祀文物與一座岩石切割的壓酒池，年代可追溯5000年前，被認為是該國目前發現最古老的同類設施。

從疑似描繪禁忌神話的陶偶，到遠古釀酒技術的證據，研究人員表示，這些發現為古代近東世界帶來更多「比我們以為更奇特、更複雜」的線索。

