罕見！健保進帳2筆百萬善款 退休教師：願弱勢家庭度過難關

健保署台北業務組接獲一筆百萬善款匯入愛心專戶，捐款人是一名70多歲退休女公務員。她因高齡經常使用健保資源，深刻體會醫療照護的重要性，決定捐款協助無力繳納健保費的弱勢家庭，保障其就醫權益。值得關注的是，健保署北區業務組同一時間也收到另一筆百萬捐款。該筆捐款來自陳女士，她因感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後決定捐款回饋。

過往健保單筆百萬捐款相當少見，去年底同時來了兩筆令人驚喜。（圖／資料照）

健保署台北業務組組長李純馥表示，這名70多歲退休公務員指定善款用於幫助弱勢家庭繳清健保欠費，讓他們能度過難關。她也相信許多人和自己一樣需要受到幫助，希望透過愛心專戶即時協助有需要的民眾。李純馥坦言，過往單筆百萬捐款相當少見，去年底同時來了兩筆令人驚喜。針對該名女士的善行，她代表健保署率隊前往捐款人家中致贈感謝狀，表達感謝之意。

廣告 廣告

根據統計，健保署台北業務組去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費達1,006萬餘元。愛心專戶成立至今，已運用8,548萬餘元的愛心善款，使3,600多個弱勢家庭受惠。

受惠案例中，16歲的吳同學來自單親家庭，父親突然病逝後，他與奶奶、姑姑同住。奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力使他們無力繳納健保費。台北業務組得知狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。

獲得健保善款的幫助，單親家庭的吳同學特地寫下感謝信。（圖／健保署）

吳同學獲得幫助後，特以手寫信表達感謝之情，並期許未來有能力時可回饋社會。去年共有176名未成年人獲得協助，補助總金額達313萬餘元。

此外，去年楊柳、鳳凰颱風風災後，台北業務組主動協助受災嚴重區域之弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能感受到社會的溫暖與健保用心。

健保署署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。

延伸閱讀

低溫警示升級！強烈冷氣團南下軌跡曝 「雲街」清晰現蹤

第四權不能亡！郭正亮曝廠商紙條：救馬德

重返港湖選議員遭黨內排擠 高嘉瑜苦笑：看板只剩一個洞了