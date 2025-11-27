罕見！共軍「聯合戰備警巡」擾台之際 紐海軍最大艦艇穿越台海
紐西蘭國防部長柯林斯向路透社透露，該國海軍最大艦艇、油輪「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）本月稍早罕見穿越敏感的台灣海峽。知情人士表示，該艦穿越台海時遭到中國軍方追蹤與尾隨。
紐西蘭海軍上次公開穿越台灣海峽是在去年9月，並由澳洲海軍艦艇護航。當時的航行是自2017年以來，紐西蘭軍艦首度穿越台灣海峽。
據路透社今日（11/27）報導，柯林斯（Judith Collins）在電郵中並未對中方行動予以評論，但強調此次航行符合國際法，包含行使《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所保障的航行自由權利。
柯林斯補充說，奧特亞羅瓦號於5日從南海經台灣海峽駛往北亞地區。此次任務此前未曾公開報導。知情人士稱，該艦航行期間遭中國船艦與飛機持續監控，共機更在其間進行模擬攻擊演練。
路透社引述我國防部聲明表示，國軍「持續全面掌握區域內所有軍事動態，並採取適當應對措施，確保國防安全」，未做進一步說明。中國國防部則未回應評論請求。
此次紐西蘭軍艦穿越台灣海峽行動，正值我國防部6日通報中國再度派遣殲-16等戰機及無人機計20架次，在台海周邊執行所謂「聯合戰備警巡」之際，其中13架次逾越中線及其延伸線，行動重點集中於台灣的西南方海域。
