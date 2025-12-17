罕見！ 台東魚市場宰母鯊 驚見卵中有活鯊寶寶

台東魚市場的工作人員，在宰殺已經死亡的母鯊魚體時，意外發現腹中有已經成形的小小幼鯊，還在魚卵中游來游去（圖／阿春水產提供）

台東有魚市場的工作人員，在宰殺已經死亡的母鯊魚體時，意外發現腹中有已經成形的小小幼鯊，還在魚卵中游來游去，相當驚喜，但又怕養不活小鯊魚，趕緊把幼鯊送到成功水試所，希望能延續幼鯊的生命。

在透明的狹長魚卵中，已經成形的小小幼鯊像是拿著粉紅色彩球在游來游去，這奇特的景象讓魚市場員工忍不住驚呼。這些幼鯊擁有大大的眼睛，被確認為大眼長尾鯊的寶寶。雖然母鯊被捕獲後不幸死亡，但在魚市場人員宰殺過程中，發現母體內的魚寶寶仍然活著，讓現場人員又驚又喜。

長期在魚市場工作的王小姐，第一次看到大眼長尾鯊的寶寶，希望能牠們能存活，趕緊把這些幼鯊送到成功水試所（圖／阿春水產提供）

長期在台東魚市場工作的王小姐表示，這是她第一次看到大眼長尾鯊的寶寶，希望牠們能夠存活，因此趕緊將這些幼鯊送到成功水試所。根據了解，大眼長尾鯊分布在全球熱帶的海洋，體型最長可達5米，最重可達360公斤，會出沒在近岸淺水區、大陸棚及遠洋區域。

東部漁業生物研究中心主任江偉全說明，雖然大眼長尾鯊在台東海域並不算罕見，但由於牠一次只能孵化3至4隻鯊魚，也讓這些鯊魚寶寶變得相當珍貴。目前這些鯊魚寶寶已經交到水試所，由專業人員照顧，民眾不用擔心牠們的安危。

