罕見！女嬰帶「16公分大球」出生 重達體重六分之一

女嬰出生時臀部竟帶著一個直徑16公分的「大球」，經診斷為罕見的先天性尾骶骨畸胎瘤，該腫瘤在胎兒成長過程中快速增大，從產檢發現時約4公分，到出生時竟長大四倍。

女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤。 （圖／澄清醫療）

澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利指出，這名孕婦在產檢時，超音波影像發現胎兒近肛門的臀部有一顆約4-5公分大的腫瘤，醫療團隊透過產檢持續監測腫瘤變化。當孕婦懷孕第25週時前來小兒外科諮詢，林主任建議待女嬰出生後進行詳細檢查，確認診斷後再進行手術治療。

廣告 廣告

「孕婦於懷孕第33週產下3440公克女嬰，經核磁共振檢查，確診為先天性尾骶骨畸胎瘤，尺寸已達16.5×10×8公分。」林雨利主任說明，女嬰出生九天後接受手術，由於腫瘤體積龐大，手術難度較高，醫療團隊採取V字形切口，長達20公分，才能將畸胎瘤完全切除。

手術成功切除的尾骶骨畸胎瘤重達530公克，約為女嬰體重的六分之一，經化驗確認為良性腫瘤，不會再復發。林雨利表示，胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因目前不明，有醫學報告認為可能源於尾骨處全能幹細胞的異常分化，這是一種罕見的先天性畸胎瘤，發生率約為三萬五千分之一，且女性罹病率為男性的3至4倍。

林雨利主任。 （圖／澄清醫療）

林雨利強調，孕婦得知胎兒臀部長腫瘤的壓力和擔憂難以想像，所幸有澄清醫療團隊全程陪伴，提供專業評估與協助，讓孕婦順利生產，並由小兒外科接手進行手術，術後再由新生兒加護病房悉心照護。

「有效整合產前、產後、術前、術後的醫療資源，讓孕婦及新生兒都受到最完善的照護。」林雨利特別指出，孕婦定期產檢至關重要，可及早發現胎兒健康問題並進行適當處置。

延伸閱讀

2025「最髒蔬果」公布！菠菜首度擊敗草莓登冠軍

天琴颱風估最快明生成 賈新興：預計往越南南部移動

母雞不強會踩死小雞 三連霸藍議員：「他」選新北市長我會怕死