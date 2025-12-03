罕見！女子兩胎皆遇羊水栓塞 同組醫護搭檔兩度救命

同一名產婦在相隔十二年的兩次生產中，皆罹患極為罕見的「羊水栓塞」，兩次都由嘉義市聖馬爾定醫院同一組醫療團隊成功搶救。這名林姓產婦今年十月順利產下第二胎，母子均安。

羊水栓塞是產科中極為罕見的急症，發生率僅約每兩萬至五萬分之一，幾乎無法預測。（示意圖／Pexels）

聖馬爾定醫院婦產科醫師李凱恩表示，羊水栓塞是產科中極為罕見的急症，發生率僅約每兩萬至五萬分之一，幾乎無法預測。「一旦發生，往往在幾秒內就可能導致心肺衰竭，團隊的反應速度與默契至關重要。」李醫師解釋，林婦兩次生死交關時刻，都由同一組核心醫療團隊即時判斷、冷靜應變，才能採取完善急救措施。

麻醉科主任儲寧瑋回憶，今年十月林婦生產第二胎時，在娩出寶寶後突然失去意識、血壓測不到，「得知患者是十二年前曾照護過的產婦時，我毫不遲疑立即加入團隊搶救。」經過四個多小時的緊急搶救，林婦終於恢復心跳與呼吸，隨後在加護病房密切治療與照顧下穩定恢復。

原來儲寧瑋與李凱恩不僅是同事關係，更是陽明醫學系的同學，如今還成了鄰居，四十多年的深厚交情養成絕佳默契。儲寧瑋強調：「關鍵時刻唯有團隊反應快、溝通順暢，才能在黃金時間內挽回生命。」

羊水栓塞一旦發生，往往在幾秒內就可能導致心肺衰竭。（示意圖／Pixabay）

回顧十二年前林婦生產第一胎的經歷，當時她在術後同樣突發羊水栓塞，心跳停止、血壓測不到。李凱恩醫師與儲寧瑋醫師立即展開急救，並會診心臟內科，安排加護病房搶救照護，最終成功救回母子性命。

林婦在第一次生產遇到危急情況後，今年懷第二胎時仍選擇回到聖馬爾定醫院待產，顯示她對醫療團隊的高度信任。然而，命運似乎開了個玩笑，她再次面臨相同的罕見併發症，所幸結果依然是皆大歡喜。

聖馬爾定醫院院長陳美惠對醫護團隊的專業表示肯定，特別準備大蛋糕及可愛的二寶相片為林婦母子慶生。林婦則對醫護團隊兩次救命之恩表達由衷感謝，這段跨越十二年的醫病情緣，成為醫療界的感人佳話。

