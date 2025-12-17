罕見！宰母鯊驚見活鯊寶寶 漁民：比中樂透還難

記者王浩原、蘇意凡／台東報導

16日下午台東成功鎮捕獲到一隻長尾鯊，魚市場人員在處理時，意外發現母鯊肚子裡還有一隻尚未孵化的鯊魚寶寶，在卵囊裡不斷游動，緊急送往海洋生物研究中心，希望能讓小鯊魚成功活下來。

魚市場人員在處理母鯊時，發現肚子裡還有一隻尚未孵化的鯊魚寶寶。

透明的卵囊中可以看到一隻小小生物不斷蠕動游來游去，這個畫面超難得，因為裡面住著的是隻長尾鯊寶寶，16日下午台東成功鎮捕獲一尾長尾鯊，魚市場的工作人員正在宰殺死亡的母體時，竟發現牠是孕婦，而且母鯊肚子裡小小鯊魚胚胎已經成形，魚販馬上將它送到東部海洋生物研究中心，希望能讓小鯊魚成功活下來。

魚販林先生：「幾乎沒有看到過，一般都是那些內臟一大堆而已啦。」

東部海洋生物研究中心研究人員吳瑞賢：「它那個胚胎都還滿滿小的，所以存活率應該不會太高啦，只能換活水，讓牠一直在保持乾淨，但是因為牠這個時候就怕感染啦。」

長尾鯊一次只能孵化3到4隻，所以鯊魚寶寶相當珍貴。

研究中心表示，由於鯊魚寶寶過小，就怕有感染，目前只能先將牠放置在乾淨海水中，盡可能照顧，讓牠成功孵化。事實上卵胎生的長尾鯊在台東海域不算罕見，特徵如同名字有著長長尾巴，在海中恣意翱遊，又因為很少攻擊人，所以深受潛水客喜愛，也因為長尾鯊一次只能孵化3到4隻，所以鯊魚寶寶相當珍貴。

