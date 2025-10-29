罕見「小頭鼠海豚」一度近滅絕 墨西哥禁船靠近海域保育見效

墨西哥官方表示，非常稀有的「小頭鼠海豚」保育可能已經出現成效。在今年進行的一次生態考察中，官方觀測到7至10隻鼠海豚，相比去年稍微變多。顯示在族群在縮減多年以後，數量似乎開始穩定。

最新的考察行動拍攝到一大一小，2隻海豚並肩游泳的珍貴畫面。科學家指出，牠們看起來健康狀況良好。

海洋守護者協會執行長艾斯庫提亞表示，「我們沒有透過望遠鏡就看到他們，他們正在嬉戲，看起來很健康，真是個奇妙的瞬間。」

小頭鼠海豚，是全世界最稀有的海洋哺乳類動物，估計數量只剩下10到20隻，分布範圍只在墨西哥加州灣的一小部分。為了保育這種珍貴的動物，墨西哥官方劃定了零容忍區，禁止漁船靠近以免誤傷鼠海豚。

墨西哥環保部次長賈西亞說道，「過去幾年，零容忍區裡偵測到的船隻下降了97.6%，從171艘變成4艘，這是加強管控與協調的最佳案例。」

小頭鼠海豚本身並沒有經濟價值，不過許多船隻為了捕撈可以用來製作花膠的另一種魚類，會使用刺網作業，結果把鼠海豚一起抓起來，造成數量銳減。雖然近年保育稍見成效，但小頭鼠海豚仍然屬於極度瀕危的物種，需要更長時間的觀察與保護。