罕見！徐春鶯交保被命戴電子腳環「逆轉」 法院改裁定「派出所報到」

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徐春鶯曾赴中國與「民革上海市委員會」交流。翻攝自民革上海市委官方澎湃號



中配徐春鶯涉嫌受中共指示替民眾黨黃珊珊、柯文哲助選，還長期彙報台灣政情給中共官員楊文濤、孫憲，被新北地檢署起訴羈押迄今，新北地院今天裁定交保200萬元並配戴電子腳環及手機報到等。徐春鶯已辦妥交保手續，卻疑似因為監控設備供給不足，合議庭稍早改裁定徐春鶯每周到派出所報到3次，她免戴電子腳環。

合議庭最新裁定指出，徐春鶯具保新台幣200萬元，並限制住居於新北市汐止區住處，另限制出境出海。合議庭另下命令，強調未經法院同意，徐春鶯禁止離開台北市與新北市，如果有醫療或其他原因必須離開雙北，一定要經過法院允許。

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合議庭另命徐春鶯，在具保獲釋後，定期於每週一、三、五上午8點至12點之間，須前往限制住居的轄區派出所各報到一次。如有違反上述應遵守事項，法院可以逕行拘提，並再執行羈押。

檢方查出，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明，聯手長期將中配的日常言論、活動情況及政治人物與政黨內部情報傳輸給中國國民黨革命委員會（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲、中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤。兩人大力支持民眾黨台北市長候選人黃珊珊及總統候選人柯文哲，徐春鶯於2022年替參選台北市長的黃珊珊站台，另在2024年總統選舉時幫柯文哲站台造勢。

徐春鶯還被查出地下匯兌2875萬元，獲利25萬元，另與友人、集智有限股份公司負責人羅穎合作用假資料替女兒卜啓正向銀行詐貸2697萬元，另與羅穎共謀，在2024年12月間中共官員孫憲以商務交流名義進入台灣。

檢方依《反滲透法》等多項罪名起訴，徐春鶯遭收押超過半年，新北地院今天辯論終結，徐春鶯仍否認接受中共指示助選，僅承認詐貸和地下匯兌等罪名，檢方當庭依5大罪求刑21年6月。

合議庭於今天辯論終結後，裁定徐春鶯200萬元交保、限制住居及限制出境出海等，同時命她配帶電子腳環，另須以個案手機每天報到兩次，及未經允許不得離開雙北市。不過，疑因監控設備供貨不足等問題，合議庭稍早改裁定徐春鶯定期到派出所報到，免戴電子腳環及個案手機。

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