罕見！恆春氣溫18.7度低於台北 鄭明典揭主因

屏東恆春晚間9時左右氣溫降至約18.7度，竟低於台北的19.8度。（圖／翻攝自氣象署）





今（27）日晚間台灣南北溫差出現罕見現象。前中央氣象局長鄭明典觀測氣象署最新天氣圖指出，屏東恆春晚間9時左右氣溫降至約18.7度，竟低於台北的19.8度，成為全台少見的「南部比北部冷」情況。

鄭明典在臉書表示，「難得恆春比很多地方都涼，恆春還比台北涼」，而主要原因只有一個「恆春下雨了，而台北沒有」，他也提醒，稍晚北部地區仍會進一步降溫。除了氣溫變化，鄭明典也根據下午3時許的衛星雲圖指出，台灣北方可見一條粉棕色、濛濛的「軌跡」，影像判讀顯示為沙塵，與一般霾害或煙塵不同，推估將很快影響台灣空氣品質。

根據環境部晚間的空品監測資料，北部及金馬地區的主要污染物為PM10，這是典型的中國沙塵特徵，代表「落塵量會增加」。鄭明典說，這類污染物對戶外空氣影響較大，待在室內相對較安全。

而氣象署則預測，明日（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼。中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東約18度；白天高溫北部與東半部約22至23度，中南部24至25度，整體天氣仍偏涼，提醒民眾注意保暖。清晨水氣較多，西半部有零星降雨，白天後水氣略減，但雲量依然偏多，僅恆春半島及中南部山區有局部短暫雨。

此外，氣象專家林得恩也指出，未來三天東北風可能持續挾帶境外污染物，使台灣本島及離島空品惡化。他提醒，西部地區空品將落在「黃色至橘色」等級，中南部因位於下風處，空氣品質恐達「橘色」等級，形容這波狀況為「空氣有夠髒」。

