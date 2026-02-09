罕見！文蛤春節需求下降 台南七股養殖戶憂心忡忡

台南七股文蛤收成後在文蛤池邊篩選。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕農曆春節快到了，往年因春節市場需求，台南文蛤現在不僅是捕撈上市的旺季，產地價也是季節性的短暫上漲，但今年春節市場因素卻消失，養殖戶說，春節的市場需求量未出現，文蛤的池邊價不漲反跌。

去年春節，台南文蛤1台斤20至25顆的池邊價漲至100元，到中秋時還維持不錯價格，未料，馬年春節只剩一週，市場對文蛤的需求竟未出現。

台南文蛤主產地七股區，陳姓養殖戶也覺得納悶，不知市場需求未因春節快到而增加的原因出在那裡，因春節的市場需求量不大，盤商來收購文蛤，大多只收7分尺寸大以上的文蛤，收購的池邊價下跌到1台斤60多元，以往市場銷售大，連6分、6分半的文蛤都要搶著買。

廣告 廣告

養殖文蛤的七股三股里長黃仙立指出，市場無量，消費者購買文蛤未湧現，當然盤商不會大量收購，價格也會下跌，這是他養殖文蛤以來首見的情況。

淺坪養殖的文蛤不怕寒流，不會凍死，只會生長變緩慢，黃仙立說，目前文蛤收成產量維持正常，就是盤商來收購的量減少，產地價拉不起來，目前市場消費端販售的是較大顆的文蛤，1台斤售價在150元以上，以往過年前2週就開始是捕撈文蛤的出貨旺季，現在只剩1週就要過年了，銷路讓養殖戶憂心。

台南七股文蛤的收成，冬季時特別辛苦。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

德威航空降落「掉輪」連鎖效應！桃機10分鐘內3機喊「Mayday」求救

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

明太祖在風雨中通勤！故宮把龍袍、鳳掛變雨衣 神還原搶購一空

