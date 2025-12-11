罕見！朝野攻防太累？卓榮泰今行政院會「另有要公」請假鄭麗君代理、下午兩行程也臨時取消

朝野為財劃法、總預算等議題攻防激烈，不過，行政院長卓榮泰今（11）日卻罕見請假、缺席行政院會，由副院長鄭麗君代理，引起外界關注。行政院回應，院長另有要公才請假，不必過多揣測。不過就在院會後記者會結束後，政院發出通知，卓榮泰下午原訂兩個行程也臨時取消。

行政院今日舉行例行院會，不過，卓榮泰卻從一早的晨會、到院會都沒有參加，院會由副院長鄭麗君代理主持，媒體詢問原因，因為卓榮泰週一也臨時取消行程。

廣告 廣告

政院發言人李慧芝回應，卓院長因另有要公，才由副院長主持，按照行政院組織法，當院長有事不能主持，就是由副院長代理，這沒有問題，而院長下午的活動是否會取消，還要看進一步通知。

根據政院最新通知，院長今天下午原訂一點出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮、下午2點出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」，全部都取消。

媒體追問，是另有什麼「要公」才會請假，因為狀況相當罕見，有可能是憲政史上第一次院長缺席行政院會？李慧芝回應，前行政院長毛治國也曾在院會請過假，按照規則有代理機制，不必過多揣側。

不過，毛治國當年是在內閣總辭後才開始請假，並由時任行政院副院長張善政代理。

（圖片來源：行政院）

更多放言報導

綠營稱不副署是倒閣大絕招、限用一次...何穎怡質疑規定哪來：以壓軸為由迴避「倒閣」，是畏戰、不敢叫板？

王定宇、管媽丈夫發聲支持卓揆不副署...許美華籲更多綠營政治人物出面表態：應開大門走大路，藍白不接受就倒閣！