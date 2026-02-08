罕見！桃園機場10分鐘內 3班機高空喊「Mayday」求救

桃園國際機場昨下午發生突發狀況，一架德威航空班機在降落時發生輪胎脫落意外，導致北跑道一度關閉，該時段適逢航班進出尖峰，機場改以單跑道維持起降，多架到場航班被迫在空中盤旋，隨後10分鐘內有連續3架航班因燃油吃緊，向塔台發出最高等級「Mayday」的求救訊號，情況罕見。

德威航空TW687班機昨下午（8）日自韓國濟州島飛抵桃園機場，於3時52分降落北跑道時，發生右側主輪脫落，所幸航機安全滑行至停機位，機上人員均安，但跑道上遺留輪胎碎片，基於飛航安全考量，機場隨即關閉北跑道進行巡檢與清理，關閉時間約1小時40分鐘，期間僅能依靠南跑道起降，造成航班調度壓力大增。

根據「TWSkyWave空中電波」公布的航管通訊紀錄，昨（8日）晚上6時50分後，空中等待降落的航班數量增加，長榮航空BR392班機於6時52分20秒率先向塔台通報燃油緊急狀態並宣告「Mayday」，請求優先降落。

不到6分鐘長榮航空另一架BR007班機於6時57分50秒發出相同求救訊號，晚上7時，原定6時20分降落的香港航空HX26班機，因長時間等待仍無法著陸，在通訊中連續3次呼叫「Mayday」，強調燃油情況緊迫。

桃園機場公司表示，北跑道已於下午5時35分恢復正常起降，初步統計約影響14架航班，其中包含8班到場、6班離場，延誤時間多在20分鐘以內。

至於發生燃油緊急狀態的3架航班，桃園機場公司說，皆在航管人員即時協調與引導下順利降落，未釀成事故；至於德威航空輪胎脫落一，已依規定通報民航局及運安會，後續將針對輪胎脫落原因及當時航班調度情況進行調查，以確保飛航安全。

