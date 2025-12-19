罕見！秘魯海岸驚現「深海巨怪」 一月兩起引專家擔憂

秘魯海岸近一個月有連續兩隻罕見的「深海巨怪」擱淺在岸上，引起海洋專家的擔憂。（圖／翻攝自秘魯海研究所IMARPE 臉書）





秘魯海岸近一個月有連續兩隻罕見的「深海巨怪」擱淺在岸上，引起海洋專家的擔憂。

根據《The Mirror》報導，秘魯北部海岸當地時間17日，有一條極為罕見的海洋生物「巨口鯊」（Megamouth shark）擱淺在沙灘上，是該地區一個月內第二起巨口鯊擱淺事件。

這條巨口鯊長約4.5公尺（約14英尺8英寸），被發現時屍體已經高度腐爛，增加樣本採集的困難，但研究人員還是設法取得一定的資料，而身為「地球上最難見到的鯊魚之一」的巨口鯊，居然一個月內發生兩次擱淺事件，也引起當地海洋專家的擔憂。

巨口鯊（學名：Megachasma pelagios）又名巨口鮫、大嘴鯊，是巨口鯊科巨口鯊屬下的唯一現存種，蹤跡遍布世界各地，但棲息深度以深海居多故很少被發現，被認為是海洋中最神秘的生物之一。

巨口鯊十分罕見，全球目擊事件不足300起，包括太平洋和大西洋沿岸，全球漁獲紀錄僅約有226尾，其中146隻、超過60％的漁獲來自台灣花東外海。

因台灣外海相對其他地區目擊、漁獲紀錄多，台灣漁業署2020年11月10日公告修正並實施《大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施》，將「大白鯊、象鮫、巨口鯊」列入禁捕，只要意外捕獲之漁船，無論生死應立即放回大海，並依規定通報。

