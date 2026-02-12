罕見！美眾議院共和黨議員倒戈 反對川普對加拿大課徵關稅
美國眾議院投票反對川普（Donald Trump）針對加拿大實施的關稅政策，共有6名共和黨議員與民主黨合作，以219比211票通過決議。此舉是共和黨掌控的眾議院首次公開挑戰川普的重大政策，也顯示國會對總統貿易政策的不滿正在增加。
決議通過後，川普立即在社群媒體上發出警告，聲稱「任何在眾議院或參議院投票反對關稅的共和黨人，將在選舉時嚴重承受後果，包括初選！」此強硬回應凸顯白宮與國會之間就貿易政策的緊張關係正在升溫。
眾議院議長強生（Mike Johnson）曾試圖阻止這場對決，他堅持議員應等待最高法院就關稅訴訟做出裁決，並推動複雜的規則變更以阻止表決。然而，強生的策略在前一晚崩潰，多名共和黨議員在程序投票中倒戈，確保民主黨的提案能夠進入表決程序。
強生表示，「總統的貿易政策已帶來巨大益處，我認為普遍看法是，我們應該給行政部門和司法部門更多時間來解決這個問題。」然而，這樣的論述未能說服所有共和黨議員。
即將退休的共和黨眾議員培根（Don Bacon）質疑為何要等待最高法院裁決：「為什麼國會不能站在自己的立場上，表明我們是獨立的分支機構？我們應該捍衛自己的權力。我希望最高法院會這麼做，但如果我們不這麼做，那就太可恥了。」培根同時認為，關稅本身就是不良的經濟政策。
川普政府去年宣布國家緊急狀態，聲稱從加拿大流入的非法藥物構成「不尋常且特殊的威脅」，這使總統能夠繞過美墨加貿易協定的條款對進口商品徵收關稅。眾議院外交事務委員會共和黨主席馬斯特（Brian Mast）辯稱，芬太尼危機是真實的國家緊急狀態，政策必須保留。
值得注意的是，雖然眾議院已投票通過反對關稅的決議，但要真正廢除這項政策，參議院也需通過相同決議，並送交總統簽署或否決。參議院先前已投票反對川普對加拿大和其他國家的關稅，表達不滿。然而，考慮到川普的立場，即使兩院都通過決議，總統否決的可能性極高。
