罕見！習近平陪馬克宏同遊成都 參訪都江堰水壩

習近平陪同到大陸進行國事訪問的法國總統馬克宏，到成都訪問，被外界形容「罕見」。

據大陸央視報導，法國總統馬克宏展開對中國大陸的第4次國事訪問，並且在4日晚間，在北京搭乘飛機前往成都。大陸國家主席習近平，今（5）日陪同馬克宏遊成都，兩人並一同前往都江堰水壩參訪。路透社報導，中國大陸領導人陪同外賓，到北京以外的地方訪問，實屬罕見，突顯北京方面對法國的高度重視。

央視指出，馬克宏此行在成都都江堰與習近平進行非正式會晤。路透社提到，根據中國大陸社群媒體流傳的影片，馬克宏在5日與習近平見面之前，有先到錦城湖公園慢跑運動。

馬克宏與習近平4日在北京會談期間，達成12項合作協議，涵蓋人口老化、核能及貓熊保育等領域。已知馬克宏此行，有法國多間重要企業負責人隨行。

根據央視，馬克宏除了訪問北京，保持訪問其他城市的傳統，先前訪中行程曾到訪西安、上海、廣州等。