罕見！連2年發生規模7以上地震 台灣10大地震一次看

27日晚上11點05分，宜蘭東方海域發生規模7.0的強震。（圖／氣象署）





昨日深夜剛準備入睡或正窩在沙發看電視的民眾，恐怕都被那一陣劇烈且漫長的搖晃嚇出一身冷汗。27日晚上11點05分，宜蘭東方海域發生規模7.0的強震，全台灣都有感，以地震周期來看，台灣平均每30年會出現一次規模7以上的強震，但從去年的花蓮大地震到昨晚的宜蘭外海地震，短短2年內就出現2次規模7以上的紀錄，頻率之高確實相當罕見。

27日晚上11點05分地震震度圖。（圖／氣象署）

1906年3月17日

回顧台灣百餘年來的地震史，規模7以上的強震往往伴隨著嚴重的地變與傷亡。1906年3月17日，嘉義梅山附近發生規模7.1地震，長達25公里的梅山斷層錯動，導致1258人死亡。

1935年4月21日

到了1935年4月21日，新竹與台中之間的大安溪流域爆發規模7.1烈震，震感遠達福建廈門，這場地震造成3276人死亡與超過1萬人受傷，是台灣史上最慘烈的震災之一。

1941年12月17日

隨後在1941年12月17日，嘉義中埔再次發生規模7.1強震，造成360人死亡、194人重傷、535人輕傷、1人失蹤。

1951年10月22日起

進入1950年代，台灣東部與南部接連面臨挑戰。1951年10月22日起，花東縱谷展開一系列群震，期間出現2起規模7.3與2起規模7.1的巨震，造成85人死亡。

1959年8月15日

1959年8月15日，恆春東南東方海底發生規模7.1強震，為屏東帶來空前損害，共有16人死亡。

1999年9月21日

到了1999年9月21日，發生了台灣20世紀陸地上規模最大的集集地震，規模達7.3，車籠埔斷層錯動80公里，重創中台灣，奪走2415條人命、受傷人數11,305人，毀損與全毀房屋共計超過10萬棟。

2006年12月26日

邁入21世紀，強震轉往近海發生。2006年12月26日，恆春近海一連發生2起規模7.0地震，是西南外海百年來最強震，造成2人死亡。

2024年4月3日

接著在2024年4月3日，花蓮發生規模7.2地震，威力僅次於九二一地震，不僅引發82公分的海嘯振幅，更重創東部交通。

2025年12月27日

而最近的一起，則是發生在昨晚2025年12月27日，宜蘭東方海域規模7.0的強震。新北市五股一間學校因為地震漏水，60多歲的熱心工友第一時間趕往漏水處修繕，卻因為不明原因跌落地面，送醫搶救不治。

廣告 廣告

更多東森新聞報導

台灣7.0強震！日本南海海槽要注意 專家：恐連動

工友阿北「深夜衝學校」修漏水失足離世 校方嘆：他熱心服務34年

丹鳳高中前龍安陸橋磁磚掉落 估12/30後開放通行

