罕見! 長尾鯊遭捕獲"肚裡驚見活寶寶" 專家:存活率不到萬分之一

生活中心／李育翰 台東報導

台東漁民日前捕獲大眼長尾鯊，在肚子裡發現鯊魚卵，裡面有活生生的鯊魚寶寶，趕緊通知水產試驗所的專家，希望能保住脆弱的小生命。不過，專家表示，幼幼鯊太早就離開母體，身上連鱗片都沒有，容易感染，存活率不到萬分之一。

透明的卵囊裡，一雙大大眼睛、粉色的鯊魚寶寶不斷游動，實在罕見！這是台東漁民捕獲大眼長尾鯊，在肚子裡發現，已成形的活鯊魚baby，在成功拍賣魚市工作多年的王小姐，第一次看到這麼小隻的，直呼比樂透還罕見，為了救活兩隻鯊魚寶寶，趕緊通知水產試驗所安置。

未成形的鯊魚卵。（圖／阿春水產）阿春水產老闆娘：「分裝然後剛好就發現，欸有一個鯊魚卵，拿起來欸怎麼是活的，因為我們不是專業，所以當下你放著牠也是死，你不理牠也覺得很奇怪。」

大眼長尾鯊又叫"深海狐鯊"，屬於大洋性大型鯊魚，曾有潛水愛好者，在東部海岸與它同遊，見識到牠優美的身形，最大體長有488公分，尾鰭特別長，可以用來擊昏獵物，棲息深度可達500公尺，以捕食魚類和頭足為主。卵胎生，一胎可產下2到4尾幼鯊，剛產下、體長就有100到130公分。

大眼長尾鯊的尾鰭特別長。（圖／俞明宏先生提供）水產試驗所主任江偉全：「深海的生物我們還不太了解，牠整個的繁殖過程，所以我們也還在嘗試，我們現在是希望，打氣造流的方式，讓牠可以在，我們的設施環境裡面，能發育的更好。」

水產試驗所接手後觀察，兩隻幼鯊比"早產兒"還要早，就離開母體了，身上還沒有鱗片，很容易感染，存活率非常低，連萬分之一都不到，目前只能常換活水，保持乾淨，看奇蹟是否會發生。

