罕見！阿嬤罹7種原發癌「還活20年」 醫：壞細胞多、但不致命

高雄三地集團創辦人鐘嘉村因身體不適，在羈押期間送醫戒護治療。其律師表示，鐘嘉村罹患肝癌、腎臟癌及膀胱癌等3種癌症，法官考量其健康狀況，准予有條件交保。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，這類多重原發性癌症患者體內癌細胞雖然肆虐，但並非絕症。

台灣癌症史上雖無統計一人罹患多重原發性癌症的正式紀錄，但臨床案例不少。 （示意圖／Pixabay）

醫學上將一個人同時或先後在身上發現多個獨立病灶的原發腫瘤，稱為「多重原發性癌症」。香港綜合腫瘤中心衛教資料顯示，國外研究中這類個案約佔癌症病例的3~10%，臨床上雖不常見，但也非罕見現象。

台灣癌症史上雖無統計一人罹患多重原發性癌症的正式紀錄，但臨床案例不少。台中榮總曾收治一名58歲男子，因反覆喉嚨疼痛就醫，檢查後發現同時罹患舌癌三期、腎臟癌二期、大腸癌一期及乳突甲狀腺癌一期，共4種癌症。中榮大腸直腸外科醫師林俊余表示，多重原發性癌症患者不必過度恐慌，因為這些都是獨立病灶的原發性癌症，並非單一癌症轉移所致，逐一治療後多能重拾健康生活。

更為罕見的案例發生於2016年，一位79歲阿嬤在27年間先後被診斷出7種原發性癌症，包括左下肺扁平細胞癌、輸尿管癌、膀胱癌、皮膚癌、結腸癌、乳癌及右上肺腺癌。儘管如此，這位阿嬤仍然能與「癌」共存20多年。

放射治療可能增加日後罹患白血病、甲狀腺癌風險，某些化療則會提升骨髓異常症候群與白血病風險。 （示意圖／Pixabay）

黃軒在其臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分析，造成多重原發性癌症的3大因素包括遺傳DNA修復能力弱、治療的「後座力」過強，以及免疫系統長期疲乏。遺傳性癌症家族患者的第二原發癌發生率可達一般人的2~4倍；而放射治療可能增加日後罹患白血病、甲狀腺癌風險，某些化療則會提升骨髓異常症候群與白血病風險。

黃軒醫師強調，免疫力下降是多重癌症的重要因素之一，可能源自年齡增長、慢性疾病、長期壓力、睡眠不足或使用免疫抑制藥物等情況，使原本能被免疫系統清除的癌細胞有機會生長茁壯。接受放射治療的乳癌患者中，約有6.6%會有第二癌的風險。

癌症倖存者在接受放療、化療後，發生第二癌的風險明顯上升。專家建議，癌症患者在治療過程中應密切關注身體變化，定期進行全面檢查，以便及早發現其他可能出現的癌症。

