罕見！陸31歲四寶媽又懷雙胞胎 流產半月後體內竟現「第三胎」
大陸浙江一名31歲的陳姓婦女因懷有雙胞胎接受人工流產手術，術後半個月持續腹痛出血，就醫檢查才發現體內竟還有「第三胎」，且為罕見的宮外孕，緊急手術後才脫離險境。
《環球網》報導，去年11月某日深夜，陳姓婦女在家屬攙扶下前往浙江台州市立醫院急診。婦產科主治醫師蔣夢亭了解病史後得知，陳女已育有4名子女，當她再度懷孕且超音波顯示為雙胞胎時，決定在住家附近醫院接受人流手術。然而術後半個月以來，陰道流血與腹痛症狀始終未緩解，約4天前腹痛更突然加劇，輾轉至台州市立醫院求診。
蔣醫師為陳女進行檢查時，發現其左側下腹部壓痛反應劇烈，立即安排血液β-HCG檢測與陰道超音波檢查。結果顯示，陳女子宮外左附件區有一個62x32x47毫米的混合性團塊，盆腹腔內伴有積液，且血β-HCG指標仍處高位，完全不符合雙胎流產後的正常狀態。
次日一早，婦產科主任醫師陶國仙帶隊查房，詳細詢問陳女流產細節、出血規律及腹痛特點後，進行細緻身體檢查。陶醫師發現陳女左側下腹部痛感較前一晚更劇烈，緊急複查的血常規結果顯示血紅蛋白進行性下降。陶醫師表示：「患者病情還在發展，不能排除宮外孕可能。」她召集團隊討論，逐一分析各項檢查結果後，推斷陳女極可能是罕見的「宮內宮外同時妊娠」，腹中藏著未被發現的「第三子」。
據了解，自然受孕三胞胎的機率僅為70萬分之1至10萬分之1，而「兩胎宮內、一胎宮外」的宮內宮外同時妊娠更是罕見中的罕見，極易被雙胎表象掩蓋。陶醫師當機立斷：「必須立即通過腹腔鏡探查明確診斷，宮外孕一旦破裂大出血，會直接危及生命！」從查房到確定手術方案、完成術前準備，僅花費2小時。
副主任醫師葉文蔚及主治醫師邱曉曉共同執刀，腹腔鏡下證實陳女腹腔內存在遊離積血及血凝塊，左側輸卵管處可見妊娠包塊，正是導致持續腹痛出血的根本原因。手術團隊為陳女切除病變輸卵管，徹底止血。1小時後手術順利完成，陳女術後生命徵象平穩，第一天便能下床活動，4天後康復出院。陳女複診時表示：「要不是醫生們及時發現、果斷救治，我真不知道會怎麼樣，太感謝他們了！」
