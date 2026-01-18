罕見「雙胎異期」案例！24歲媽媽懷孕中再受孕 一晚經歷自然產和剖腹產

凱瑟琳妮可拉拉莫斯桑托斯（Kathleen Nicole Ramos Santos）在懷第二胎期間，罕見出現「懷孕中再度受孕」的超孕現象。（圖／翻攝自IG，Reprodução）

巴西新伊瓜蘇市（Nova Iguaçu）的24歲年輕媽媽凱瑟琳妮可拉拉莫斯桑托斯（Kathleen Nicole Ramos Santos），經歷了極罕見的懷孕奇蹟，在已經懷孕的情況下，再次受孕，最終生下「異期雙胞胎」。醫界指出，這種現象非常罕見，全球紀錄不到十起，發生機率甚至比中樂透還低。

根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，凱瑟琳原本已經育有一名孩子，當她得知懷上第二胎時非常開心，但隨後出現異常強烈的孕期症狀，讓她感到不安。她回憶道，自己與朋友在家中再次進行驗孕時，檢測結果竟顯示「再次懷孕」，令她驚愕不已。

她的情況被診斷為「超孕現象」（Superfetation），也就是女性即使已經懷孕，仍可能排卵並受孕，導致體內同時存在兩個受孕時間不同的胎兒。凱瑟琳表示，其實早在2021年就得知這項罕見診斷，但直到近期才決定公開分享經歷。

為了進一步確認狀況，她接受超音波檢查，結果顯示腹中竟懷有兩名胎兒，且胎齡不同，一名比另一名小了一週。由於狀況特殊，醫師立刻將此列為高風險妊娠，並要求她盡量臥床休息。

雙胞胎寶寶馬茱（Maju）與瑪雅（Maya）最終於懷孕33週時提前出生，並在出生後住進新生兒加護病房（NICU）三週。生產過程驚險萬分，凱瑟琳透露，自己先自然產下馬茱，一小時後因突發情況緊急剖腹產下瑪雅，她回憶當時：「真的嚇壞了我，一個晚上經歷兩種生產方式！」

即使孩子出院後返家，生活仍充滿挑戰。凱瑟琳坦言：「我一個人照顧他們，因為我先生需要工作。剛開始真的非常辛苦，幾乎耗盡所有精力，但這是媽媽都會面對的事，撐過就好。」

如今事隔五年，馬茱與瑪雅健康成長，全家也從當年緊張的經歷中走出來。凱瑟琳希望透過分享這段特別的人生故事，鼓勵更多身處懷孕挑戰中的女性勇敢面對，「媽媽的力量，比想像中更強大」。

凱瑟琳坦言，雙胞胎出生後初期照顧工作幾乎由她獨自承擔，但她相信「沒有什麼是媽媽撐不過的」。（圖／翻攝自X，@dailystar）

