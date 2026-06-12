罕見！高雄爆登革熱醫院群聚 今年6例本土全在高市

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蚊子示意圖。（示意圖：shutterstock／達志）

高雄爆醫院登革熱群聚！疾管署今日公布，高雄市三民區一名70多歲女性，5月29日因病住院，6月10日出院，隔天因發燒、頭暈等症狀再次住院，確診為登革熱第二型，衛生局擴大疫調，發現個案住院期間相鄰病房也檢出4例登革熱陽性確診者，研判為群聚案件。今年國內累計6例本土登革熱，全發生在高雄，這也是國內今年首例群聚案。

疾管署副署長曾淑慧說明，本群聚案指標個案70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，隔天（6／11）因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前沒有疑似症狀。

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曾淑慧指出，指標個案昨天驗出陽性後，衛生單位擴大調查，目前採檢約130多人，發現指標個案住院期間，隔壁病房住院患者也檢出登革熱陽性確診者4例，症狀都是發燒、頭痛、噁心，研判為一起群聚案件。

這起群聚案也是今年國內首例本土登革熱群聚，曾淑慧說明，截至6月12日，全台今年累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地均為高雄市，另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入。

曾淑慧說，醫院發生登革熱群聚十分少見，上一次是2018年台中一間醫院。至於感染源，目前正在釐清中，5例個案都是住院患者，但登革熱是透過病媒蚊傳播，不會人傳人，因此初步推估，是住院病人在醫院被蚊子叮咬感染。近日連日大雨，醫院可能有積水容器、孳生源。

疾管署也成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作，曾淑慧表示，由於5例個案具共同活動史，衛生單位已進行相關環境調查、孳生源清除等防治工作，也呼籲居民自我健康監測，當地醫療院所提高通報警覺，配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。

疾管署表示，高雄市衛生局已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者並規劃擴大採檢，會根據個案分布範圍，進行風險調查，以及進一步相關防治作為。

疾管署提醒，目前已進入梅雨季節，全臺各地均有降雨，雨後積水容器增加，有利於病媒蚊孳生，請民眾澈底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

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