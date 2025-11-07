罕見！ 「鳳凰」挑戰58年來首11月登陸 路徑曝光

鳳凰颱風強度驚人，最快7日升級中颱，將以強颱姿態威脅台灣！氣象專家警告，下週一至週三台灣將面臨明顯風雨，「這個颱風躲不掉，只能面對」。氣象署技正林秉煜表示，鳳凰可能沿台灣海峽北上、直接登陸台灣、走東岸路線，甚至偏西南，「無論路徑如何，台灣都將面臨大量暴雨和強風」。專家提醒，鳳凰若成11月首個登陸台灣的颱風，恐挑戰58年紀錄，呼籲民眾及早做好防災準備！

鳳凰挑戰58年來首11月登陸台灣。（圖／TVBS）

鳳凰颱風正以驚人速度增強，預計最快於7日升級為中颱，並將以強颱之姿侵襲菲律賓後朝台灣前進，挑戰58年來首個在11月登陸台灣的颱風紀錄。各國氣象模式均預測鳳凰將北轉，可能沿台灣海峽北上、直接登陸台灣、或走東岸路線，甚至有可能往西南側偏移，但無論最終走向如何，台灣將於下週一至週三面臨明顯風雨影響。氣象專家提醒民眾密切關注颱風動態，及早做好防災準備。

氣象署技正林秉煜表示，鳳凰颱風對台灣的威脅正逐漸增大，預估週五將增強為中颱，接著會繼續增強變胖，並在接近菲律賓前達到強烈颱風等級。林秉煜強調，這個颱風躲不掉，只能面對，當它接近台灣西南方海面後向北移動至台灣海峽附近時，將對台灣帶來顯著降雨影響，東半部和南部地區都需特別注意強降雨情況。

北轉幾乎底定，鳳凰走台灣海峽侵台或往東岸。（圖／TVBS）

目前各國氣象模式對鳳凰颱風路徑已有初步共識。颱風將先跟隨高壓引導向西移動，下週一後通過菲律賓呂宋島，接著進入南海並北轉，這一北轉趨勢幾乎已確定。下週二、週三時鳳凰將非常接近台灣，但具體是走台灣西岸進入台灣海峽，還是走東岸路線，目前仍存在變數。

歐洲平均路徑預測顯示，鳳凰進入台灣海峽後可能侵襲台灣，不排除登陸或沿台灣海峽北上的可能性。而美國模式則認為，北轉後受呂宋島破壞以及台灣地形阻斷水氣和中緯度空氣影響，颱風強度減弱速度將超過歐洲預估，因此可能受低層東北風導引甚至下墜，轉往西南方向遠離台灣。

林秉煜進一步解釋，假設颱風減弱速度非常快，變成輕颱甚至如熱帶低壓等級時，其結構不會那麼完整，容易被底層東北風帶走往西南方向移動。鳳凰預計在登陸呂宋島前達到強度顛峰，北轉後強度將逐漸減弱，但無論最終路徑如何，台灣都將面臨大量暴雨和強風威脅。

歐洲模式預測沿台灣海峽北上，美國認為下墜走西南側。（圖／TVBS）

氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月出現且如此強勁實屬特殊案例，尤其罕見可能從西部登陸並橫越中央山脈，再從東部或東北部出海，讓人聯想到去年重創南部的山陀兒和前年的丹娜絲颱風。林得恩特別擔憂颱風沿台灣海峽北上但未登陸的情況，因為這樣地形對颱風幾乎沒有破壞作用，可能造成更嚴重災害。

根據統計，11月平均侵台颱風僅有0.3個，曾在11月登陸台灣的颱風也只有6至7個。氣象專家建議南部地區需謹慎防範強風，北部、宜蘭及東部地區則需防範豪雨，民眾應提前做好防災準備。

